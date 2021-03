Mega kunstproject in Dordrecht: zwartgeblakerd, afbrokkelend schip trekt door centrum

Het gaat goed met het kunstproject, vertelt Edward Clydesdale Thomson in DordtYart, de vroegere Biesboschhal. Een groep gepassioneerde professionals en vrijwilligers bouwt daar een 15 meter lange hektjalk. Het zeventiende-eeuwse schip wordt een replica van het type dat veel te zien was in het Dordrecht van toen. Er wordt duidelijk hard gewerkt en met plezier.

Een paar kilometer verderop in het centrum laat Thomson het startpunt van de reis zien, het grasveld van het Dordrechts Museum. "Hier komt het schip eerst een maand te liggen. En dan gaan we los." Dat mag je letterlijk nemen, want het schip breekt in het najaar dwars door het hek naar buiten.

Lees verder onder de reportage.



Dan wordt het door vele tientallen mensen voortgetrokken naar een ander museum: Het Hof van Nederland. Op die plek vond in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering plaats en werd de basis gelegd voor het Nederland zoals we dat nu kennen.

Tekst gaat verder onder de foto.



"Nee, we herstellen het hek niet zoals het was. Er komt een permanent kunstwerk hier." Er volgt nog meer spektakel op die bewuste avond in september of oktober. "Het is schip is breekbaar en te groot voor de nauwe straatjes. Het zal beetje bij beetje uit elkaar vallen. Maar dat is juist bedoeling." De hoek van de Museumstraat naar de Lastig Eendstraat is bijvoorbeeld nauwelijks met goed fatsoen te nemen voor de houten kolos.

De hektjalk zal een spoor aan brokstukken achterlaten dat voor een deel permanent vereeuwigd wordt. Edward Thomson Clydesdale heeft minutieus berekend waar de grote stukken, zoals het roer, zullen loslaten. "De boot is regelmatig langer dan de straat."

Geen verdriet

Aan het schip is maanden gewerkt en gaat dus uiteindelijk kapot. Dat doet de kunstenaar geen verdriet. "Nee, dat is juist de bedoeling", lacht de Deens-Schotse kunstenaar. "We willen een herinnering achterlaten.

Thomson is na een competitie uitgekozen door de gemeente Dordrecht om de twee musea en vooral de route ertussen in het zonnetje te zetten. "Dat is mijn idee. We eindigen op een heel belangrijke plek in de geschiedenis van Nederland. Ook daar blijft een permanente herinnering aan de reis."