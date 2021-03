‘Ex-Spartaan speelde cruciale rol in drugsbende’

Rachid B. werd in november van het vorig jaar opgepakt. Justitie denkt dat hij hand-en-spandiensten heeft verleend aan de organisatie van Roger P., alias ‘Piet Costa’. Die zit vast voor de invoer van grote partijen drugs via Rotterdam en de Westerschelde.

Advocaat Ruud van Boom bestreed deze lezing tijdens een eerste zitting in Rotterdam. “Wie het dossier leest, die ziet dat mijn cliënt nergens met drugshandel te maken heeft. 0,0.”

Bungalow in Spanje

In concreto zou Roger P. drugsgeld hebben gestort op de rekening van B. in Barcelona, zegt justitie. Die zou op zijn beurt dat geld hebben gebruikt voor de aankoop van een bungalow in Spanje. Het huis werd bewoond door Roger P. die daarmee zijn eigen drugsgeld heeft witgewassen. Het gaat in totaal om anderhalve ton. Justitie: ”De woning stond op naam van B. maar Roger P. verbleef er. Hij kon zo anoniem blijven."

Ook dat spreekt advocaat Van Boom tegen. “Flauwekul. Hij heeft nooit één euro van Roger P. gekregen. Bewijs het maar eens.” Rachid B. wordt onder meer aan de criminele organisatie gelinkt omdat hij meermalen samen met Roger P. en medeverdachte Fouad H. is gezien.

Van Boom: “Het zijn jeugdvrienden uit Rotterdam. Het is een ouwe jongens krentenbrood-verhaal. Eén van de moeders gooide letterlijk krentenbollen naar beneden als ze vroeger aan het voetballen waren.”

De advocaat vindt dat justitie onvoldoende heeft onderzocht waar het geld van Rachid B. vandaan komt. “Hij heeft onroerend goed in Marokko, betaalt daar belasting. Waarom heeft justitie dat niet nagevraagd?”

Spelersmakelaar

Van Boom vindt dat extra behoedzaam met zijn cliënt moet worden omgegaan. “Hij is een kwetsbaar, publiek figuur. Zijn familie en vrienden worden erop aangesproken, hij wil graag naar ze toe om het uit te leggen. Hij wil ook weer aan de slag als spelersmakelaar.” B. was eventueel bereid een borgsom op tafel te leggen. Na kort overleg met zijn cliënt. “Desnoods 100 duizend euro.”

Justitie zegt dat Rachid B. juist een belangrijke rol speelde, omdát hij ex-profvoetballer was. “Door zijn status in de bovenwereld is hij gebruikt. Daardoor konden woningen worden gekocht.” Justitie denk dat meer dan een miljoen euro aan B. is gestort. “Behalve woningen zijn dure horloges aangeschaft. En Roger P. bleef steeds buiten beeld.”

Justitie ziet Roger P. als de hoofdverdachte. “Hij was de CEO van de organisatie. Hij gaf de opdrachten voor de drugstransporten en bepaalde de tarieven.” P. staat woensdag in Amsterdam terecht in een andere zaak, die draait om de bouw van martelkamers in zeecontainers in Noord-Brabant.

Kokmeijer

Ruud van Boom heeft de rechter gevraagd om Rachid B. vrij te laten. De rechter in Rotterdam neemt daar donderdag een beslissing over.

B. zelf zei dat hij naar huis wil en wees erop dat hij geen crimineel verleden heeft. “Ik had nog nooit een politiebusje van binnen gezien. De enige keer dat ik met justitie in aanraking kwam, was door een onbesuisde actie tijdens mijn voetbalcarrière.” Rachid B. brak in 2004 als speler van Sparta het been van Go Ahead-speler Niels Kokmeijer. B. heeft daarvoor een voorwaardelijke celstraf gekregen.