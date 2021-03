Krajicek in speciale Rijnmond Sport rondom ABN Amro WTT: Even down geweest, maar blij dat we doorgaan

Richard Krajicek in tennistalkshow: 'Even down geweest, maar blij dat we doorgaan met ABN AMRO WTT'

Vandaag is er een speciale uitzending van Rijnmond Sport in verband met het ABN Amro World Tennis Tournament. Presentator Bart Nolles bespreekt samen met onder andere toernooidirecteur Richard Krajicek hoe het toernooi tot dusver verloopt.

Ook gaat het natuurlijk over het feit dat door de coronacrisis alles anders is dan normaal. "Ik ben even down geweest, maar we mogen heel blij zijn dat het doorgaat en misschien leren we hier ook weer dingen van", zegt Krajicek. "Maar we gaan ervan uit dat het eenmalig is."

Krajicek heeft met de organisatie overwogen om te kijken of gevaccineerd zorgpersoneel toegelaten kon worden. "Om hen te bedanken. Maar er is altijd een reden om dat af te schieten, dus daarom maar niet gedaan. Nu is het een televisistudio waar een tennisbaan in ligt."

Afzeggingen

In aanloop naar het toernooi kreeg Krajicek te maken met een luxeprobleem; de beste spelers ter wereld boden zich aan om vlak na de Australian Open in Rotterdam in actie te komen. "We hadden in aanloop naar het toernooi het beste spelersveld ooit."

Maar hoe dichterbij het toernooi kwam, hoe meer afzeggingen er binnen kwamen. "We hebben dit jaar 12 afzeggingen gehad", blijkt Krajicek terug. "En de namen die opvallen zijn dan Nadal en Monfils. We hadden het beste veld ooit. Nu een van de beter spelersvelden ooit."

Driemaal scheepsrecht voor Rublev?

Ook wordt de als vierde geplaatste Andrey Rublev besproken, die tweemaal eerder tot de kwartfinale kwam in Rotterdam Ahoy maar ditmaal tot het einde wil komen. Hij overleefde eerder vandaag zijn eerste wedstrijd tegen de Amerikaanse qualifier Marcos Giron.

Ook wordt er teruggekeken op de partij tussen Robin Haasse en Andy Murray, waar onze landgenoot net aan het kortste eind trok en gaat Bart Nolles in gesprek met Esther Vergeer.

Rolstoeltennissers beginnen later

Ook wordt er dit jaar weer gestreden om de hoofdprijs in het rolstoeltennistoernooi. Om het aantal mensen in Ahoy tot een minimum te beperken is besloten om het toernooi van de rolstoeltennissers pas op donderdag te starten.

Toch heeft toernooidirecteur Esther Vergeer er zin in. En wanneer het toernooi geslaagd is? "Het is geslaagd als de spelers het top hebben gevonden en er medisch niets mis is gegaan. Als organisatie mogen we ons in de handen knijpen als we zondag blije spelers hebben en positieve reviews krijgen van wat we aanbieden."