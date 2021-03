Speciale Rijnmond Sport rondom ABN Amro World Tennis Tournament

Vandaag is er een speciale uitzending van Rijnmond Sport in verband met het ABN Amro World Tennis Tournament. Presentator Bart Nolles bespreekt samen met onder andere toernooidirecteur Richard Krajicek hoe het toernooi tot dusver verloopt.

Ook gaat het natuurlijk over het feit dat alles anders is dan normaal. Maar ondanks alles wordt er wel gewoon toptennis gespeeld en is het deelnemersveld sterk.

Driemaal scheepsrecht voor Rublev?

Zo wordt de als vierde geplaatste Andrey Rublev besproken, die tweemaal eerder tot de kwartfinale kwam in Rotterdam Ahoy maar ditmaal tot het einde wil komen. Hij overleefde eerder vandaag zijn eerste wedstrijd tegen de Amerikaanse qualifier Marcos Giron.

Ook wordt er teruggekeken naar de partij tussen Robin Haasse en Andy Murray, waar onze landgenoot net aan het kortste eind trok en gaat Bart Nolles in gesprek met Esther Vergeer.

De uitzending van Rijnmond Sport is vanaf 17:20 uur te zien op TV Rijnmond en wordt elk uur herhaald.