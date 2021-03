Rotterdam gaat deel van huurachterstand gemeentelijke panden kwijtschelden

De gemeente Rotterdam gaat de huur van winkeliers en horecaondernemers voor een deel kwijtschelden. Ondernemers die een pand van de gemeente huren en zijn getroffen door de coronacrisis, kunnen per 1 april kwijtschelding aanvragen over de huurachterstand van het afgelopen jaar.

Afhankelijk van de impact die de coronamaatregelen op de inkomsten van de huurder hebben gehad, wil de gemeente 25 tot 50 procent van de huur kwijtschelden. Rotterdam is daarmee de eerste gemeente in Nederland. Aan de kwijtschelding is wel een aantal voorwaarden verbonden.

Voorwaarden

Huurders kunnen de huurkwijtschelding vanaf 1 april digitaal aanvragen, maar de gemeente gaat alle huurders die in aanmerking kunnen komen zelf ook benaderen.

De nieuwe regeling geldt vanaf het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020 tot 1 april 2021. Voor de periode na 1 april wordt gekeken in hoeverre de regeling voor bepaalde huurders langer van toepassing kan zijn. De huurder moet dan bijvoorbeeld kunnen laten zien dat hij of zij nog steeds heel veel inkomsten verliest.

Ondernemers die een pand bij de gemeente huren en door gemiste inkomsten de huur niet kunnen betalen, kunnen dat sinds maart 2020 voorlopig uitstellen door een zogenaamde coulanceregeling. Maar omdat de coronapandemie en de strenge maatregelen voortduren, heeft het bestuur van Rotterdam nu besloten huurachterstand gedeeltelijk kwijt te schelden.

Pijn van de crisis pas echt voelbaar na versoepeling

"Voor veel Rotterdamse ondernemers geldt dat de pijn van de crisis pas echt voelbaar wordt als de coronamaatregelen straks worden versoepeld", legt wethouder Roos Vermeij van economie, wijken en kleine kernen uit. "Dan ligt er een stapel rekeningen te wachten die moet worden terugbetaald. Met deze regeling hopen we voor een aantal van hen de klap van de lockdown te verzachten." De gemeente hoopt dat met deze beslissing ook commerciële verhuurders volgen en waar mogelijk coulant omgaan met het innen van achterstallige rekeningen.



De gemeente schat in dat ze met de regeling 10 miljoen euro misloopt aan inkomsten. De inkomsten die de gemeente via het verhuren van gemeentelijk vastgoed ophaalt, gaan naar de algemene middelen. Dat geld wordt uitgegeven aan beleid dat alle Rotterdammers raakt, zoals onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg.