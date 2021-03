Kanosprinters krijgen vaste trainingsplek bij Willem Alexander Baan: 'Dit is een historisch moment'

De beste en meest talentvolle kanosprinters van Nederland kunnen vanaf vandaag terecht bij de Willem Alexander Baan in Rotterdam-Nesselande. In samenwerking met meerdere Rotterdamse partijen wordt aan de kanosprinters de kans geboden om minimaal vier jaar lang hun sport te beoefenen in een vaste omgeving.

Daarmee komt er voor veel kanosprinters een stuk meer structuur in hun trainingen, die voorheen voornamelijk in Amsterdam waren. "Allereerst zal ik dus naar Rotterdam moeten verhuizen", legt Selma Konijn uit, kanosprintster en Nederlands kampioene op de 200 meter. "Maar de structuur is fijn, nu weet je dat je hier altijd traint en alle ruimte hebt. Dat kan alleen maar positief werken, ook omdat je heel veel steun krijgt en alle faciliteiten er zijn."

Toernooien en medailles

Voor wethouder van sport in Rotterdam, Sven de Langen, is het wederom een bevestiging dat zijn stad erin slaagt om veel sporten naar Rotterdam te trekken. "Naast de breedtesport is dat topje van die piramide ook belangrijk", zo begint de wethouder. "En hoe mooi zou het zijn als straks hier iemand uit komt die Olympisch kampioen wordt?"

Maar voordat het zover is, zal er een lange weg afgelegd moeten worden, zo zegt ook Peter Blangé, directeur van Rotterdam Topsport en ervaringsdeskundige op het gebied van de Olympische Spelen. "Er zal niet zomaar in een week wat neer worden gezet. Maar het kan wel het begin zijn van iets moois en het biedt een unieke kans aan de kanosport, want de faciliteiten hier voldoen aan alles eisen om te presteren."

Historisch moment

En dat laatste ziet ook de bondscoach van de kanosprinters, Nicole Bulk. "Het is echt een historisch moment voor ons. We hoeven niet meer tussen de bootjes door te trainen maar hebben nu echt onze eigen ruimte met alles erop en eraan. Nu kunnen we echt gefocust aan onze doelen werken en ik kijk daar heel erg naar uit."

De overeenkomst is een gevolg van een samenwerking tussen onder andere het Watersportverbond, de gemeente Rotterdam, Rotterdam Topsport en Sportbedrijf Rotterdam. Ondertussen hoopt kanosprinter Selma Konijn ook dat het kan helpen bij het laten groeien van de sport: "Nu zien mensen deze sport vooral als iets wat ze op vakantie doen, maar er komt zoveel meer bij kijken. Ik zou het mooi vinden als onze sport hierdoor bekender wordt."