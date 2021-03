Rechter: 'Havenwerkers kunnen wél bezwaar maken tegen fusie pensioenfonds'

Het is de zoveelste uitspraak in een al jaren slepende kwestie die terugvoert naar 2007. In dat jaar had Optas nog 2,4 miljard euro in de kas; geld dat statutair bestemd was voor uitkeringen aan pensioenen. Na de fusie werd dit bedrag overgedragen aan Aegon, die het toevoegde aan het eigen vermogen. Daarmee verloor het de pensioenbestemming.

De havenarbeiders stellen dat dit pensioenroof is en willen formeel bezwaar kunnen maken tegen de fusie. Daarvoor moeten ze als belanghebbende gezien worden, maar volgens de toezichthouder, de Nederlandse Bank (DNB), zijn ze dat niet. De fusie zou hun belangen niet direct raken en evenmin hebben zij er een persoonlijk belang bij.



De rechter zegt nu dat polishouders wel degelijk belanghebbenden zijn bij de fusie. DNB heeft hun bezwaren daarom ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard en moet hierover een nieuw besluit nemen. De toezichthouder kan tegen de uitspraak in beroep gaan.

Rechtstreeks belang

Volgens de bestuursrechter hebben de polishouders een rechtstreeks belang, omdat de goedkeuring van DNB voor de fusie het mogelijk maakt dat 'de rechten en verplichtingen uit de levensverzekeringen van eisers overgaan naar Aegon'. Het maakt daarbij niet uit of de rechten en plichten één op één overgaan en niet wijzigen, zoals DNB stelt.

Ook hebben de polishouders een persoonlijk belang: zij denken dat de fusie voor hen financieel nadelig is. 'Daarmee komen zij op voor een naar zijn aard individueel belang, namelijk hun eigen, persoonlijke financiële positie.’

Niet-ontvankelijk

Waar de individuele polishouders wel gelijk krijgen, geeft de bestuursrechter FNV Havens en enkele werkgevers niet hun zin. Het bezwaar tegen de fusie is volgens de rechter terecht niet-ontvankelijk verklaard: zij hebben dit te laat ingediend. DNB heeft vakbond en werkgevers in een brief geïnformeerd over diens instemming met de fusie. Zij hadden binnen twee weken na ontvangst van die brief bezwaar moeten maken, aldus de rechter.

FNV Havens en werkgevers hadden kunnen volstaan met ‘een summier bezwaarschrift’, staat in het vonnis. Daarin hadden ze kunnen vragen om nadere informatie om hun bezwaren te kunnen onderbouwen. 'Met deze gang van zaken zijn nauwelijks kosten gemoeid’, aldus het vonnis.

Het argument van FNV Havens dat het de plicht heeft ‘zorgvuldig en efficiënt met haar financiële middelen om te gaan’, gaat daarom niet op. FNV Havens overweegt tegen deze beslissing in beroep te gaan.