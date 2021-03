Waar zijn de B&A Boys? Zoektocht naar de Vlaardingse voetballertjes uit Bassie en Adriaan

Tot de dag van vandaag komen ze nog dagelijks op televisie: de B & A Boys, de voetballertjes uit de serie Het Geheim van de Schatkaart van Bassie en Adriaan. Halverwege de jaren '80 hadden zij een bijrol in de avonturen van de Vlaardingse clown en acrobaat. De 'sterspelers' van de serie zijn inmiddels volwassen kerels geworden en daarom wil voetbalplatform Staantribune met deze B & A Boys in contact komen.

Ino Diepeveen is één van de makers van de Hand van Godcast, de podcast van Staantribune waarin hij de oproep deed. In deze show komt voetbalcultuur op een luchtige manier aan bod. Daarin kunnen de mannen van de B & A Boys niet ontbreken, vindt Diepeveen. Hij wil graag met de voetballertjes van toen een aflevering opnemen.

"Die vraag hadden we al een tijdje", zegt Diepeveen. "We hebben wat research gedaan en de jongens zouden zijn ingevlogen door voetbalclub DVO '32 uit Vlaardingen. Inmiddels zijn we al een eindje op weg om hen te vinden, maar iedere vorm van hulp is welkom." Eén spelertje van de B & A Boys is al bij de redactie van Staantribune bekend.

In het televisieprogramma bestaat het voetbalteam ook uit keeper Bassie en trainer Adriaan. "Destijds was ik zeven à acht jaar oud en keek ik aardig tegen deze jongens op", vertelt Diepeveen over de B & A Boys. Volgens hem is dit team 'een stukje voetbalcultuur dat niet verloren mag gaan'.

Voetballen in de regen

De B & A Boys speelden in het rood-geel, toevalligerwijs de clubkleuren van de inmiddels opgeheven voetbalclub Fortuna Vlaardingen. Inspiratie voor de B & A Boys kwam van Lara, de hond van Van Toor. "Als ze een voetbal zag, dan werd zij helemaal gek", legt Aad van Toor uit.

"De sfeer op tv was gezelliger dan het in werkelijkheid was", vertelt Van Toor lachend over de B & A Boys. "Als ik in Nederland zat, hadden we altijd problemen met het weer. Op dagen waarop we opnames hadden gepland, dan kwam het met bakken uit de hemel vallen."

Voetballen in de regen zag er niet uit, zegt Van Toor. Dus moest de filmcrew wachten totdat het weer droog was. "Toentertijd was ik parachutist en had ik goede contacten met Meteo Rotterdam. Dan kreeg ik een seintje wanneer het droog zou zijn. Dan gingen we met dweilen en emmers het veld op, om dat weer droog te krijgen." Het mocht echter niet veel baten. "Dan kwamen de jongetjes van B & A Boys weer het veld op, begon het weer te regenen", vertelt Van Toor.

Tentoonstelling

Van Toor is enthousiast over het plan van Staantribune. "Ik vind het idee zo goed, dat het van mij had kunnen zijn", lacht Van Toor, die graag een reünie met de toenmalige voetballertjes wil houden.

Dat plan ontstond al tijdens de tentoonstelling van oktober 2020, waarin de carrière van Bassie en Adriaan werd uitgestald. "Een aantal maanden geleden kreeg ik een vraag hoe het met de B & A Boys zou gaan", zegt Van Toor.

Zat je bij de BÀBoys en/of wil je in contact komen met Staantribune om te praten over jouw avontuur in de serie van Bassie & Adriaan? Stuur dan een mail naar podcast@staantribune.nl.