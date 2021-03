Alles waar je op moet letten bij het kopen van een puppy

Steeds meer mensen kopen een pup in coronatijd. We werken massaal thuis en hebben meer tijd om de hond uit te laten. De populariteit van de jonge honden drijft niet alleen de prijs op, maar geef ook malafide fokkers een grotere afzetmarkt. John de Deugd, dierenarts in Ridderkerk, vertelt waar je op moet letten bij het kopen van een puppy.

De beste tijd om een pup te kopen is het niet. "Het is echt absurd, we zien soms wel een verdubbeling van de prijzen van honden." Dat geldt voor zowel rashonden als niet-rashonden. "Voor rashonden zie ik soms prijzen van 2 duizend tot 3,5 duizend euro en voor kruisingpups soms wel duizend tot 1.500 euro per stuk", vertelt De Deugd.

Extra reden om goed op te letten bij het kopen van een puppy dus. Daarvoor geeft De Deugd de volgende tips.

Betrouwbare fokker

Check of je te maken hebt met een betrouwbare fokker. Als je een rashond wilt, is het in Nederland wel redelijk geregeld, zegt De Deugd. "De meeste rashondenfokkers zijn aangesloten bij een rasvereniging van dat ras. Die worden gecontroleerd door de Raad van Beheer in Nederland." Bij zo'n vereniging kun je na gaan of de fokker daar is aangesloten.

Op internet wordt het wat lastiger, legt De Deugd uit. "Daar kom je van alles tegen. Ga vooral niet in op aanbiedingen, zoals thuisbezorging mogelijk, direct leverbaar, alle rassen mogelijk." Wil je toch via internet een puppy kopen, kijk dan vooral naar de reviews en google de fokadressen. "Er is een lijst van broodfokkers, die kun je ook op internet vinden. De vervelende adressen komen daar in voor, dus lees je goed in."

Laat de pup controleren bij je eigen dierenarts

Daarnaast moet elke pup in Nederland voorzien zijn van een identificatiechip. "Een Nederlandse chip begint met de nummers 528." Daar wordt af en toe mee gesjoemeld door handelaren, legt De Deugd uit. Dan worden de chips meegenomen naar het buitenland om daar honden van een chip te voorzien. "Je bent alleen zeker bij rashonden als die chips beginnen met 52814. Dat zijn rashonden die door de Raad van Beheer in Nederland zijn gechipt." Vraag daarom welke chip een hond heeft. "Dat moeten ze op papier hebben in het dierenpaspoort. Dat komt altijd uit want de dierenarts kan de chip uitlezen." Sta erop dat je de pup mag laten controleren door je eigen dierenarts. En als je twijfelt: niet doen."

Kijk rond in het huis

Daarnaast is het goed om rond te kijken in het huis als je bij een fokker langs gaat. "Zijn er heel veel rassen tegelijk? Dat is eigenlijk niet oké. De moederhond moet erbij zijn." Als de moederhond ook echt voor de pups zorgt, laat dat zien dat ze erbij hoort. Let er ook op of de fokker goede informatie geeft en vraagt de fokker waar de puppy heen gaat.

Check de gezondheid van de pup

De gezondheid van de pup is natuurlijk erg belangrijk. Kijk daarom goed of het huis schoon is en of de puppy's schoon zijn. "Hebben ze heldere ogen en een schoon neusje? Zijn ze niet te mager of te bang? Liggen ze niet zielig in een hoekje maar komen ze vrolijk naar je toe?" Dat zijn dingen waaraan je kunt zien of het allemaal wel klopt, vertelt De Deugd. Sta er daarnaast op dat je de pup mag laten controleren door je eigen dierenarts. En bij twijfel: doe het niet."