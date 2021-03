Een kijkje achter de schermen bij het 'corona-magazijn' van de GGD

Het zijn drukke tijden voor de mannen en vrouwen van het 'coronamagazijn' van de GGD in Rotterdam. Elke dag vinden dozen vol testmaterialen en mondkapjes hun weg naar alle teststraten en vaccinatielocaties in de regio.

Inkoper Rob van der Poel (64) is ooit begonnen bij de gemeente Rotterdam met het inkopen van traktoren. Sinds het begin van de coronacrisis regelt hij de inkoop van het coronatest- en vaccinatiemateriaal van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Inmiddels weet hij alles van coronasneltesten, spuiten en mondkapjes.

In het begin van de crisis kreeg Rob veel telefoontjes met 'goede aanbiedingen' voor mondkapjes en handschoenen. "Van de ijsboer tot de fietsenmaker. Ze belden mij massaal op." Rob is er nooit op ingegaan, ook al waren de materialen in die tijd schaars. "Er is heel veel rommel op de markt. We willen voor de mensen van de teststraten goed materiaal hebben."

Geen tekorten meer

Inmiddels zijn er geen tekorten meer. "Op dit moment gaat het eigenlijk heel goed. De productie is de afgelopen maanden weer goed opgestart. Ook in het buitenland." Het lijkt inmiddels de normaalste zaak van de wereld voor Van der Poel, maar in het begin was het hectisch. "We zijn ooit begonnen bij de GGD Schiedamsedijk met mensen die op pad gingen naar locaties toe. Daarna zijn locaties geopend waar mensen naar toe konden om een test te doen." Zo zijn de ontwikkelingen voor de bevoorrading steeds veranderd, tot aan de komst van het vaccin toe.



Rob is uiteraard niet alleen. Tientallen collega's zorgen dat alles goed verloopt in het magazijn. Zo zit Ad Vermaat deze middag achter zijn computer in het kantoor. Hij zorgt dat alles op rolletjes loopt bij de teststraten in de regio. De Dordtenaar heeft een excel-sheet voor hem met alle corona-materialen die ingekocht worden. Het zijn enorme aantallen.

"We willen bijvoorbeeld drie miljoen handschoenen in voorraad hebben." Alles om te voorkomen dat er niet getest kan worden omdat de materialen ontbreken. " Na de corona-crisis wordt het niet weggegooid. "Deze producten kunnen we altijd wel gebruiken."