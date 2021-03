Jan de Vries wordt de nieuwe burgemeester van Sliedrecht

Binnenkort zal De Vries worden voorgedragen aan de Commissaris van de Koning. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit getekend is. De Vries is geboren in Goudriaan en zat van 2002 tot 2010 namens het CDA in de Tweede Kamer. Op dit moment is hij nog voorzitter van de vakvereniging voor de collectieve sector CNV Connectief.

"Met deze kandidaat hebben we een perfecte match op de opgestelde profielschets. Met de keuze voor Jan de Vries zetten we met vertrouwen in op een duurzame groei en ontwikkeling van ons dorp", zegt voorzitter van de vertrouwenscommissie Cees Paas.

Jan de Vries zegt blij te zijn met de voordracht. "Ik zie er naar uit om dit mooie ambt te gaan vervullen en onderdeel te worden van de lokale gemeenschap. Sliedrecht werkt aan een kwaliteitsverbetering op alle gebieden. Een belangrijke opdracht, waaraan ik graag samen met iedereen in Sliedrecht ga werken."