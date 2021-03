Om vijf uur 's ochtends naar de kapper: 'Ik heb enorme uitgroei'

Eerste klant in Hair & the City: 'Ik heb enorme uitgroei'

Dat het verlangen naar een knipbeurt groot is, bleek woensdagmorgen in kapperszaak Hair & the City aan de Mariniersweg in het centrum van Rotterdam. De eerste klanten stonden klaar vanaf het moment dat het mocht: kort na verstrijken van de avondklok. "Ik heb enorme uitgroei," zegt de eerste klant van de dag.

Haar wekker ging om 4 uur. "Ik moet vooral geverfd worden, dus ik ben blij dat ze tijd voor me hebben." Kapster Gaby gaat deze eerste klant onder handen nemen. "We hebben er enorm veel zin in. Bij deze klant ga ik de uitgroei kleuren en de highlights knippen." Niet iedereen kan meteen terecht bij deze salon. "Iedereen die echt veel tijd nodig heeft voor de behandeling, komt later aan de beurt."

De eigenaar van de zaak is Ronny Fabianno. "Het is even wennen en het moment nu is wat onwerkelijk." Hij gaat de schaar zetten in het kapsel van Evita. "Ik wilde snel een afspraak maken en toen vroeg Ronny of ik om vijf uur al kan. Ik houd er zelf niet zo van om door een druk Rotterdam te rijden en nu is er niemand op de weg," zegt Evita.

De eigenaar heeft wat meer tijd ingepland voor zijn knipbeurten. "We mogen natuurlijk maar één klant in de zaak hebben, maar we zullen vooral nu ook meer tijd nodig hebben."