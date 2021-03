JanHenk kreeg allergische reactie van AstraZeneca-vaccin maar schrok vooral van reacties: 'Baudet retweette mij, daarna ging mijn telefoon continu af'

Hulpverlener en 'nachtwandelaar' JanHenk Almeloo uit Rotterdam kreeg vorige week woensdag een allergische reactie na zijn eerste coronavaccinatie. Het was flink schrikken voor de Rotterdammer die met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Maar de reacties die hij ontving via sociale media, lieten hem bijna net zo hard beven.

Na een behandeling van meerdere artsen, mocht JanHenk het ziekenhuis gelukkig op de dag van zijn vaccinatie nog verlaten. Rijnmond sprak met de Rotterdammer om te kijken hoe het nu met hem is.



Hoe gaat het nu met je?

"Het gaat goed met me. Ik ben voor de zekerheid nog wel even bij de huisarts geweest om alles te checken, maar ik ben inmiddels weer aan het werk."

Hoe voelde je je toen je uit het ziekenhuis kwam?

"Ik ben in het ziekenhuis flink onder handen genomen. Ik werd aan de monitor gelegd met allerlei bedradingen en kreeg een 'paardenmiddel' toegediend. Normaal gesproken gebruiken ze dat voor mensen met onder andere een hersenvliesontsteking.

Die medicatie was zó heftig. Daardoor heb ik me de dagen erna heel slecht gevoeld. Ik was onrustig, voelde me niet lekker en was in de war. Ook had ik een heel verdoofd gevoel aan de rechterkant van mijn lichaam. Mijn hele lijf en hormoonhuishouding waren in de war geschopt.

Ik had al snel geen last meer van de allergische reactie, maar dus wel van de medicatie. Het was ook niet de minste."

Hoe reageerden mensen op je verhaal?

"Van de allergische reactie ben ik enorm geschrokken, maar de golf aan reacties die daarna kwam, daar schrok ik bijna net zo erg van. Ik had een foto op Twitter gezet vanuit de ambulance. Meneer Baudet had mijn Tweet geretweet. Daar kwamen zoveel reacties op. Mijn telefoon ging een aantal dagen continu af.



Het liep de spuigaten uit. Ik ontving honderden, misschien wel duizend berichtjes. Aan de ene kant kreeg ik berichtjes van mensen die me heel erg steunden. Zo van: 'Wat goed dat je het vaccin hebt genomen, want je werkt in de zorg'. Ik kreeg veel positieve reacties van doktoren en mensen uit de zorg. Net als van bekenden en onbekenden die geschrokken waren van wat er was gebeurd.

Maar ik kreeg ook berichten van mensen met hele complotverhalen. Er waren zelfs mensen die me dood in wensten en zeiden dat het mijn eigen schuld was. Je denkt echt: 'Wat bizar'. Sorry dat ik het zeg, maar van sommige berichten viel m'n bek echt open.

Aan de andere kant mag iemand ook een andere mening hebben. Ik laat die mensen ook in hun waarde en ga er niet tegenin. Mensen willen je uitlokken zodat je er wel op in gaat, maar dat doe ik niet. Om die negatieve berichten kan ik nu wel lachen.

Ook kreeg ik berichten van mensen die op het punt stonden om zich te laten vaccineren en mij om advies vroegen. Zo van: 'Moet ik het wel doen? Hoe snel kwam de allergische reactie? Hoe was de behandeling?' Ik kreeg opeens een soort adviserende rol. Ik sta zelf nog steeds achter mijn vaccinatie. Daar ben ik heel duidelijk in."

Is er onderzoek gedaan naar waar je allergische reactie vandaan komt?

"Ja, ze gaan het verder onderzoeken. Maar op dit moment weet ik nog niet wat de reden van de allergische reactie is. Ik ben een van de weinigen in Nederland waarbij het is gebeurd."

Je hebt de eerste prik nu gehad. Kun je de tweede prik nu nog krijgen?

"Nee, dat is niet verstandig. Maar ik ben door de eerste prik wel deels gevaccineerd. Volgens doktoren werkt het vaccin door de allergische reactie misschien ook wel anders. Ik hoef niet bang te zijn dat het helemaal voor niets is geweest en ben absoluut blij dat ik hem heb gehad."

Is er iets dat je zelf nog kwijt wilt?

"Kijk, dit thema leeft zo in het land. Ik was eerst heel erg tegen mensen die zich niet willen laten vaccineren. Maar ik heb voor sommigen ook een soort sympathie gekregen. Zo van: 'Oké, zo kijken jullie er dus tegenaan'. Dat mag ook. We hoeven elkaar niet kapot te maken door voor of tegen te zijn of door goed of slecht te kiezen."