Van kappers tot groepstrainingen: deze versoepelingen gaan vanaf vandaag in

Tijdens de persconferentie zei Mark Rutte dat het aantal besmettingen minder snel afneemt dan het kabinet gehoopt had. Wel zijn er versoepelingen volgens hem nodig om de lockdown dragelijk te houden.

Contactberoepen

Een aantal contactberoepen die als essentieel worden gezien, zoals fysiotherapeuten en tandartsen, mochten al langer werken op afspraak.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de versoepelingen: klanten moeten een afspraak maken en ondernemers zijn verplicht om te vragen naar gezondheidsklachten. Ook moeten klanten in sommige situaties een mondkapje op, zoals bij de kapper.

Vandaag een knipbeurt reserveren zal overigens nog niet makkelijk zijn. Op veel plekken is dit al massaal gebeurd. Om zoveel mogelijk klanten te kunnen ontvangen gaan sommige kappers wel al heel vroeg open.

Rijlessen

Onder de contactberoepen vallen ook rij-instructeurs, die dus weer mogen lesgeven. Ook mag het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) weer rij-examens afnemen.

Belangrijke uitzondering op de contactberoepen die weer aan de slag mogen, zijn de sekswerkers. Die mogen hun werkzaamheden nog niet hervatten en demonstreerden daarom gisteren in Den Haag, omdat ze het oneerlijk vinden dat er voor hen een uitzondering wordt gemaakt.

Winkels

Winkelen kon natuurlijk al online of door een pakketje af te halen. Maar vanaf vandaag mag je ook weer fysiek de winkel in om te kijken of passen. Het blijft uiteraard ook mogelijk om online iets te bestellen en te laten bezorgen, of je pakketje via click and collect af te halen bij de winkel.

Maar 'funshoppen' is uit den boze: winkeliers mogen alleen klanten ontvangen die zich minimaal vier uur van tevoren hebben aangemeld. Per etage mogen maximaal twee klanten naar binnen.

Zo'n winkelbezoek duurt minimaal 10 minuten (langer mag), om te voorkomen dat er contact is tussen klanten die elkaar snel afwisselen. De maatregel is dan ook vooral bedoeld om kleine ondernemers tegemoet te komen, die er niet in slaagden om snel een online webshop of click and collect-systeem in het leven te roepen.

Sport

Verder kunnen jongeren en jongvolwassenen (tot en met 26 jaar) vanaf vandaag weer met elkaar sporten. Wel mag dit alleen binnen de eigen club, en alleen in teamverband. Competities worden dus niet hervat. Ook sportscholen blijven gesloten.

Tijdens het sporten hoeven de jongeren geen anderhalve meter afstand te houden.

Voor mensen vanaf 27 blijft binnensport verboden. Buitensport mag wel, met maximaal twee personen die voldoende afstand bewaren.

Overigens mogen jongeren die op de middelbare school of het mbo zitten, sinds maandag ook weer (deels) naar school. Leerlingen krijgen minimaal een dag per week fysieke lessen. Anders dan bij het sporten moeten jongeren op school wel anderhalve meter afstand van elkaar bewaren en mondkapjes op als ze door het gebouw lopen.

Onveranderd

Afgezien van deze versoepelingen blijven veel coronamaatregelen van kracht om het aantal besmettingen te beperken. Gisteren meldde het RIVM dat het aantal besmettingen in absolute zin weer toeneemt en dat de vooruitzichten nog niet goed zijn. Wel daalde het percentage positieve tests.

De belangrijkste maatregel die geldig blijft, is de avondklok. Die is verlengd tot de ochtend van 15 maart om 04.30 uur. Op maandag 8 maart maakt het demissionaire kabinet bekend hoe het na 15 maart verder gaat met de avondklok.

Verder blijft het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen één per dag. De maximale groepsgrootte van twee mensen op straat blijft ook overeind, als je tenminste niet van hetzelfde huishouden bent. Huishoudens van meer personen kunnen nog wel als gezelschap over straat. Deze regels gelden overigens niet voor kinderen van 12 jaar of jonger.

Ook het reisadvies verandert niet: reis alleen naar het buitenland als het echt noodzakelijk is. Ga alleen de grens over bij ernstige familieomstandigheden, of voor werk dat niet kan worden uitgesteld en waarbij je per se fysiek aanwezig moet zijn.