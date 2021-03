Rotterdammer (25) bekent sekschats met meisjes tussen 10 en 14 jaar oud

De man stuurde zogeheten dickpics en vroeg de meisjes seksuele handelingen te verrichten voor hun eigen webcam. Hij maakte daar foto’s van en chanteerde de slachtoffers daarmee. Het gaat om zeven slachtoffers tussen de tien en veertien jaar oud. De ontucht was met zijn ex-vriendin.

De Rotterdammer was in december 2019 opgepakt. Hij zat korte tijd vast, mocht naar huis maar de reclassering vond bij een onverwachte controle kinderporno op zijn telefoon. In mei 2020 zat hij daarom andermaal vast, kwam hij wederom vrij en ging hij weer in de fout.

Indruk

Tijdens een korte zitting woensdag in Rotterdam vroeg de verdachte of hij toch weer vrij mocht komen. "Ik zit nu drie maanden vast en dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. Ik begrijp dat mensen mij niet geloven, maar ik wil mij aan alle voorwaarden houden."

Justitie voelde daar niets voor. "Meneer heeft het zelf verprutst toen hij werd vrijgelaten. Bij hem zijn pornofilms met zeer jonge kinderen aangetroffen. De fase van 'ach, mag ik nog een kans’ zijn we gepasseerd." Ook de rechter vindt dat hij in de cel moet blijven. "De vorige twee keer dat het fout ging, telt daarbij zwaar mee."

Deskundigen hebben geadviseerd hem tbs met voorwaarden op te leggen. Dat houdt behandeling in, zonder dat hij 24 uur per dag in een tbs-kliniek zit. Advocaat Maartje Koers: "Mijn cliënt realiseert zich dat hij behandeling nodig heeft. Hij heeft in detentie heel kritisch naar zichzelf gekeken."

Binnen drie maanden is er weer een zitting, mogelijk wordt de zaak dan inhoudelijk behandeld.