Liveblog: Murray krijgt kansen, maar Rublev pakt de eerste set (5-7)

De woensdag van het ABN Amro World Tennis Tournament is traditioneel enorm rumoerig. Tijdens Kids Day rennen duizenden jonge tennissers door Ahoy op jacht naar een foto van hun helden. Nu is het stil, maar hier lees je alles wat er gebeurt op en rond het center court. En het is een prachtige dag, waar liefst drie spelers uit de mondiale top-10 in actie komen.

21:04 - Rublev plaatst eerste break in set twee

Het ziet er goed uit voor Andrey Rublev in zijn partij tegen Andy Murray. De Rus, die de eerste set al won, plaatst in de tweede set ook de eerste break. Het staat 3-2 voor Rublev, die zelf gaat serveren.

20:43 - Rublev wint eerste set

Na dik een uur spelen wint Andrey Rublev de eerste set met 7-5. In de elfde game ging hij door de opslag van Murray heen, die vervolgens wel kansen kreeg om er nog een tiebreak uit te slepen. Hij slaagde er niet in om twee breakpoints te benutten.



20:36 - Murray gefrustreerd na serviceverlies

In de elfde game verliest Andy Murray toch zijn service. Hij slaat een dubbele fout op breakpoint en smijt van woede zijn racket op de grond. De geplaatste Rublev kan de eerste set uitserveren (5-6).

20:28 - Murray op 5-4 eerste set

Andy Murray staat met 5-4 voor tegen Rublev. De Brit kreeg eerder in de set een breakpoint, die hij niet verzilverde. Rublev wacht nog op zijn eerste kans op de service van de drievoudig grandslamwinnaar.



20:03 - Nog geen breaks in de eerste set

Andy Murray houdt gelijke tred met Andrey Rublev in de eerste games van de wedstrijd. Nog geen kansen om door de opslag te gaan van de tegenstander. Het staat 3-2 voor Murray.

Murray deed in februari mee aan een Challenger om ritme op te doen. In Biella reikte hij tot de finale, die hij verloor van Illya Marchenko. Murray koos voor dat toernooi omdat hij eerder de Australian Open aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een positieve coronatest.

19:40 Murray - Rublev is begonnen

De eerste avondpartij tussen Andy Murray en Andrey Rublev is begonnen. Later vanavond komt ook Karen Khachanov, landgenoot van Rublev, nog in actie. Hij neemt het op tegen Cameron Norrie.

19:25 - Andy Murray - Andrey Rublev mooi affiche

De winnaar van het toernooi in Rotterdam in 2009, Andy Murray, neemt het in de tweede ronde op tegen de hoger geplaatste Rus Andrey Rublev. Een paar jaar terug was Murray nog torenhoog favoriet geweest, maar na veel blessureleed is de absolute top ver weg voor de drievoud grandslamwinnaar. Murray begint tegen Rublev duidelijk als underdog.

Murray won in zijn loopbaan liefst 46 titels, de teller van Rublev staat op 7. Vijf van die zeven zeges boekte de huidige nummer acht van de wereld in 2020. Zo won hij in Hamburg in de finale van Stefanos Tsitsipas.

Murray heeft sinds zijn terugkeer na meerdere heupoperaties een toernooi gewonnen. Dat was in 2009, een 250-toernooi in Antwerpen. In de finale was hij destijds te sterk voor Stan Wawrinka. Een titel die veel betekende voor Murray na al het blessureleed.



19:10 - Broers Tsitsipas winnen in dubbeltoernooi

Stefanos Tsitsipas heeft de volgende ronde van het dubbeltoernooi bereikt in Ahoy. Met zijn broer Petros won hij simpel van het duo Vliegen/Gille (6-2, 6-3).

De bekende Tsitsipas komt morgen in actie in het enkeltoernooi. In de tweede ronde speelt hij tegen Hubert Hurkacz. Dat is de laatste middagpartij op donderdag.



17:55 - Murray - Rublev: oude tegen nieuwe generatie

Vanavond neemt Andy Murray het in de tweede ronde van het toernooi op tegen Andrey Rublev. De oude tegen de nieuwe generatie. Murray won in zijn loopbaan drie grandslamtitels en stond in vele finales. Inmiddels is de 33-jarige Brit vanwege meerdere heupoperaties ver weggezakt op de wereldranglijst.

De 23-jarige Rublev is een van de beste spelers van de laatste twee jaar. Hij won veel kleinere toernooien, bezet momenteel de achtste positie op de ATP-ranking, en is een van de topfavorieten voor de titel in Rotterdam.

Een keer eerder stonden Murray, die in de eerste ronde in Ahoy te sterk was voor de Nederlander Robin Haase, en Rublev tegenover elkaar. In 2017 was de toen nog heel jonge Rus geen partij voor Murray, op dat moment de nummer een van de wereld: 6-3, 6-0, 6-2.

De wedstrijd begint rond 19:30 uur en wij houden je in dit liveblog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De tweede avondpartij gaat tussen Karen Khachanov en Cameron Norrie.

17:37 - Bautista Agut ook snel klaar in Ahoy

Roberto Bautista Agut is de volgende geplaatste speler die is uitgeschakeld in Ahoy. De Spanjaard, in Rotterdam als vijfde geplaatst, verloor van zijn minder bekende landgenoot Alejandro Davidovich Fokina. Het werd 6-2 en 7-6 voor de nummer 56 van de wereld. Met Bautista Agut verdwijnt de laatste geplaatste speler in het bovenste deel van het schema. Eerder vandaag verloren ook Alexander Zverev en Daniil Medvedev al. Felix Auger-Aliassime ging maandag snel onderuit in Ahoy tegen Kei Nishikori.

David Goffin bereikte wel de tweede ronde. De Belg, vorige week winnaar in Montpellier, heeft zijn goede vorm vastgehouden in Rotterdam. Hij was in twee sets te werk voor de Duitser Jan-Lennard Struff (6-4, 6-0). Tommy Paul won van Lorenzo Sonego op court 1.



17:00 - Nishikori op vechtlust naar kwartfinale

Exact een uur duurde de derde set, waarin Kei Nishikori met gevarieerd spel zich als eerste kwartfinalist plaatste bij de laatste acht in Ahoy. Op 5-4 werkte Alex De Minaur nog een matchpoint weg, maar bij 6-5 verloor de Australische nummer 23 van de wereld zijn opslag. Met 6-3, 2-6, 7-5 plaatst Nishikori zich voor de kwartfinale, waarin hij speelt tegen Dusan Lajovic of Borna Coric.

16:00 - De Minaur sleept er een derde set uit

Voor de vierde keer in de 48e editie wordt een wedstrijd beslist in de derde set. Nu breakt de Australiër twee keer de service van de Japanner. De Minaur is goed aan 2021 begonnen, met onder andere de eindzege in Antalya. Slaagt hij er ook in om van de Aziatische publiekslieveling te winnen?

15:24 - Nishikori eenvoudig naar setwinst

Dankzij een dubbele break pakt Kei Nishikori (ATP-45) de eerste set tegen Alex De Minaur (ATP-23): 6-3. De Japanner start voortvarend aan de partij in de tweede ronde van het ABN Amro WTT. Hij laat de Australiër veel lopen en dicteert in de ralleys. De laatste keer dat Nishikori een wedstrijd in de tweede ronde van een 500-toernooi verloor, was acht jaar geleden in Basel.



14:27 - Woensdag is gehaktdag: ook Medvedev uitgeschakeld in eerste ronde



Een vervelende dag voor de toernooi-organisatie. Eerst Alexander Zverev naar huis en nu ook nog topseed Daniil Medvedev. De Rus kon in Rotterdam nummer twee van de wereld worden, maar was geen schim die de afgelopen maanden het mondiale tennis domineerde. Over alles klaagde Medvedev: de ballen, de baan en over zichzelf.

Dusan Lajovic liet zich niet van de wijs brengen door het gedrag van zijn tegenstander. Stoïcijns volhardde hij in zijn spel vanaf de baseline en op 4-4 in de tweede set plaatste hij een cruciale break. Zo leidt hij met 2-1 in onderlinge ontmoetingen tegen Medvedev en neemt hij het in de tweede ronde op tegen Borna Coric.



13:45 - Medvedev verliest eerste set

Is er een nieuwe verrassing in de maak? Dusan Lajovic pakt de eerste set via een tiebreak. Daniil Medvedev haalt zelden zijn niveau. Met een dubbele fout levert hij de eerste set in. Zo kent Lajovic een uitstekend debuut in Rotterdam.



13:06 - Paul wint op court 1

Op de bijbaan van Ahoy wint Tommy Paul van Lorenzo Sonego. De Amerikaan Paul werkte maar liefst zes van in totaal acht breakpoints weg en na bijna twee uur won hij van zijn Italiaanse tegenstander. In de volgende ronde speelt de nummer 56 van de wereld dus tegen Alexander Bublik.



12:51 - Topseed Medvedev in actie

Weer een topspeler in actie. Laat ook Daniil Medvedev zich verrassen in de openingsronde? De Russische nummer drie van de wereld neemt het op tegen Dusan Lajovic. De laatste onderlinge ontmoeting werd gewonnen door de Serviër (ATP-27), maar dat was wel op gravel. En Medvedev is indoor een van de beste spelers ter wereld. We gaan het zien...

12:29 - Eerste verrassing in Ahoy; Bublik schakelt Zverev uit

Alexander Bublik heeft voor een grote verrassing gezorgd door de als derde geplaatste Duitser Alexander Zverev naar huis te sturen. In de achtste game van de tweede set brak de Kazak de service van de nummer zeven de wereld. Op 5-3 serveerde Bublik voor de wedstrijd, maar kreeg twee breakpoints tegen. Zverev verzilverde die niet, gooide uit frustratie zijn racket op de grond en werd twee punten later uitgeschakeld: 7-5, 6-3. Zo overtuigt Zverev weer niet in Rotterdam. Bublik speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen Tommy Paul en Lorenzo Sonego. Goede kansen dus voor de nummer 43 van de wereld om ook de kwartfinale te bereiken.



11:53 - Bublik breakt Zverev weer en pakt de eerste set

Er leek niks aan de hand voor Alexander Zverev, maar de Duitser laat zich meerdere verschalken aan het net en Alexander Bublik pakt verrassend de eerste set: 7-5. De nummer 43 van de wereld verloor in zijn carrière de eerste vijf partijen tegen een top-10 speler, maar wist de laatste twee wel te winnen (tegen Monfils en Berrettini). Wordt Zverev de volgende topspeler die hij verslaat?

11:39 - Bublik breakt terug

Problemen voor Zverev in de achtste game van de wedstrijd. Hij komt 30-40 achter, kiest ervoor om serve-and-volley te spelen op zijn tweede service en mist een eenvoudige volley. Het staat 4-4 in Ahoy.

11:26 - Soepele start Zverev

Direct in de eerste game breakt Zverev zijn tegenstander en halverwege de eerste set leidt hij met 4-2. De Duitser wint veel makkelijker zijn servicegames, mede dankzij een sterke eerste opslag. Als deze in is, verliest hij geen enkel punt.



11:00 - Alexander Zverev betreedt het center court

Alexander Zverev jaagt in Rotterdam op zijn veertiende titel uit zijn carrière. De Duitse nummer zeven van de wereld is goed op indoorbanen - hij won al vijf toernooien - maar reikte in Rotterdam nooit verder dan de kwartfinale. Tegenstander in de eerste ronde is Alexander Bublik, die momenteel 43e op de ATP-ranking staat. Het is de hoogste positie ooit voor de 23-jarige Kazak.

Na de partij van de als derde geplaatste Zverev komt topseed Daniil Medvedev in actie. De Russische favoriet speelt tegen Dusan Lajovic uit Servië. Een programma om van te smullen vandaag!