Rotterdamse ondernemer ook in hoger beroep veroordeeld voor ontucht

Het gerechtshof in Den Haag heeft woensdag de Rotterdamse ondernemer Vincent van Z. in hoger beroep veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur voor ontucht met een minderjarige.

Het slachtoffer was in 2016 zelf zestien jaar, toen ze als logee bij de veroordeelde te gast was in Frankrijk. Van Z. heeft altijd ontkend dat er sprake was van ontucht.



Eerder wees de rechtbank er al op dat de Rotterdammer al langere tijd seksueel getinte berichtjes stuurde waaruit blijkt dat hij met het meisje naar bed wilde. De verdachte verklaarde dat hij dacht dat zij hem leuk vond.

Het Gerechtshof heeft nog een keer gekeken naar de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal en kwam tot hetzelfde oordeel als de rechtbank in Rotterdam.

Drie jaar geleden kreeg hij nog 180 uur werkstraf. Nu is dat 150 uur.