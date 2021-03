Nog een lange weg te gaan voor CBR om 600 duizend gemiste rijexamens in te halen

De rijexamens zijn door de versoepelingen weer begonnen en dat is hard nodig. Het CBR moet namelijk nog 600 duizend examens afnemen in de aankomende periode. De wachttijden zijn echter wel lang. Het CBR heeft dus een inhaalslag te maken, vertelt Nathalie Dingeldein van het CBR. "Als we niks doen, dan duurt het heel erg lang."

Daarom neemt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen de nodige maatregelen. Maar dat neemt niet weg dat de wachtrij voor het roze papiertje als sneeuw voor de zon verdwijnt.

"We willen honderd nieuwe collega's werven", legt Dingeldein uit. "We gaan overwerken en gepensioneerden vragen om langer te blijven of terug te komen. Maar als we geen aanvullende maatregelen nemen gaat het inhalen nog jaren duren. En dat vinden we echt te lang."

Ook toekomstig rijexamenkandidaten kunnen bijdragen om de wachtrij te verkorten. "We vragen kandidaten zich alleen aan te melden als ze zeker weten dat ze zelfstandig en veilig de juiste beslissingen in de auto kunnen nemen. Dan stijgt hopelijk ook het slagingspercentage. Maar dan nog duurt het een hele tijd voordat we weer terug gaan naar normale wachttermijn van vijf tot zeven weken voor een rijexamen."

Voorlopig zijn de wachtrijen nog een reëel probleem, dat niet zomaar opgelost is. En dat heeft impact op de reserveringstermijn. "Kandidaten die nog geen examen ingepland hebben moeten nu, door corona en de inhaalslag die we moeten maken, rekening houden met een reserveringstermijn van zeker 20 weken tot een half jaar. En dat is lang."

Eerste examenkandidaat in maanden

Rijschoolleraar Adjay Biharie van rijschool Diosa komt 's ochtends aan met zijn eerste examenkandidaat. "We hebben twee en een halve maand stilgezeten, maar vandaag gaat voor het eerst weer een leerling afrijden. We zijn vandaag ook weer met lessen begonnen. Wel heel vroeg hoor, om zeven uur al."

Na zo'n lange periode van stilstaan zijn de eerste lessen wat onwennig, volgens Biharie. "Ik dacht dat het lesgeven tegen zou vallen na zo'n lange tijd. Maar het viel mee. Ze kon nog wel makkelijk rijden, dus ik ben niet bang dat ze het niet redt. Maar je weet het nooit van te voren, hè!?"