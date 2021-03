Arjan Erkel: 'Ik overleefde gijzeling door in mijn gedachten door Rotterdam te wandelen'

Toen de gegijzelde Rotterdammer Arjan Erkel na 607 dagen gevangenschap in Dagestan in 2002 eindelijk weer voet op Rotterdamse bodem zette, kuste hij de grond. Dat deed hij niet zomaar, vertelt hij aan Rijnmond. "Ik ben ontvoerd geweest, ik ging bijna dood. Toen dacht ik: ik wil wel begraven worden in Rotterdam. Toen ik terugkwam heb ik daarom ook hier de grond gekust."

Erkel is een geboren en getogen Rotterdammer. "Rotterdam is echt mijn stad. Ik ben er geboren en opgegroeid, in de Alexanderpolder, op tien-hoog. Later heb ik in Noord gewoond, nu woon ik in Schiebroek. Ik ken de stad vooral boven de rivier heel goed.''

Maar Erkel, net vijftig geworden, werd in zijn jongere jaren ook getrokken door avontuur. Als werknemer van Artsen zonder Grenzen kwam hij in Dagestan terecht. Daar werd hij in 2002 ontvoerd, een gijzeling die wereldwijd nieuws werd. Heel Nederland leefde mee met zijn lot.

Na 607 dagen werd hij vrijgelaten. Over wat hij toen meemaakte schreef hij een boek, dat een bestseller werd: in Amerika zelfs onlangs, toen er een Engelstalige vertaling verscheen. Ook daarom staat de ontvoering hem nog vers voor de geest.

"Op een slechte dag was Rotterdam heel ver weg, dan zou ik misschien wel nooit meer terugkomen. Soms moet je dan je negativiteit omzetten in positiviteit. Dan deed ik mijn ogen dicht, in dat kleine kamertje, en ging ik lopen door Rotterdam. Dan deed ik net of ik uit mijn huis stapte op de Berkelselaan, dan linksaf naar de Schieweg, door naar het Hofplein en dan door naar Kralingen. In mijn hoofd zag ik de mooie plekken. En ja, dat werkte. Dat is de kracht van visualiseren. Ik weet dat deze tips werken. Ze komen niet uit een boekje.''

Gelukzalige glimlach

Op weg naar huis, na zijn vrijlating, nam hij destijds het besluit: "ik ga de grond kussen in Nederland. Shit, dacht ik in het vliegtuig terug. Straks gaan we naar Amsterdam! Daar kan ik natuurlijk niet de grond kussen. Zo kwamen we gelukkig aan op Zestienhoven. Heel gaaf: onderaan de vliegtuigtrap stond mijn moeder met haar armen wijd en een gelukzalige glimlach. Dat was mooi. Mijn broers en mijn zus stonden daar ook. En toen ben ik door mijn knieën gegaan ja, om de grond te kussen.''

Na zijn ontvoering ging hij naar een therapeut. "Die zei: misschien had dit jou wel moeten overkomen, van al jouw collega's die daar zaten. Je hebt het er goed van afgebracht. Je hebt contact kunnen maken, het ging jou goed af.''

Arjan Erkel is te zien in een nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan? Die is nu hierboven te bekijken en woensdagavond op tv. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan?, met gasten als Joke Bruijs, Ivo Opstelten, Paul Elstak, Angela de Jong, Jordy Dijkshoorn, Sabrina Starke en Shirma Rouse zijn ook online te zien.