Fraser mist Pinto in Emmen en raakt niet in paniek na zwakke reeks: 'Daar ben ik te ervaren voor'

Sparta heeft de laatste zeven wedstrijden niet gewonnen en is afgezakt naar de dertiende plaats van de eredivisie. Trainer Henk Fraser had het graag anders gezien, maar maakt zich nog geen zorgen. "Bij nagenoeg elke ploeg komt een mindere fase voor. De ploeg die dat niet heeft wordt kampioen. Het is alleen niet handig dat we in deze situatie terecht zitten."

Oud en ervaren

"We zijn mensen en onder druk wordt alles vloeibaar", vervolgt Fraser. Dat zal bij ons ook zo zijn. Maar ik ben te oud en te ervaren om in paniek te raken. We moeten ons ding blijven doen. Dat heeft ons zo ver gebracht. Daardoor zijn we ook een beetje in de problemen gekomen. Dat is ook de manier om je terug te vechten."

Fraser verwacht veel van zijn spelers, ook van de ervaren spelers. Van zijn aanvoerders Adil Auassar en Bryan Smeets bijvoorbeeld, al zijn dat geen echte leiders zoals vroeger. "In de huidige periode moet je op zoek gaan naar leiders", zegt Fraser, die niet graag wil teruggrijpen naar zijn 'oude-lullen-tijd'. "Echte leiders zijn nu echt sporadisch. Ze praten allemaal wel in het veld, maar zijn geen leider zoals een John Metgod dat in mijn tijd was. Dat zie je niet alleen bij Sparta, maar over de hele wereld. Waardoor dat komt is veel te veel om nu te bespreken."

Kansen en doelpunten

Fraser beaamt dat zijn ploeg te weinig doelpunten maakt en te weinig kansen creëert. Eerder dit seizoen, zoals bij FC Twente, werden de spaarzame kansen direct gepromoveerd tot doelpunt. Dat is volgens de trainer van Sparta een van de grootste verschillen ten opzichte van de huidige periode.

"Sommige ploegen kunnen op een specifiek moment een wedstrijd beslissen. PSV heeft de vrije trap van Zahavi. Vitesse heeft Tannane. Schiet tegen ons vanaf dertig meter een bal in de kruising. Dat hebben wij nu niet. En dan heb je de beeldvorming van buiten. Feyenoord heeft tegen AZ een uitstekende eerste helft gespeeld. Ze scoren alleen te weinig en iedereen zegt dat ze een pak slaag kregen."

Geen paniek bij Fraser

FC Emmen is de hekkensluiter, maar won wel zijn laatste twee wedstrijden. Het laatste gewonnen duel van Sparta dateert van bijna twee maanden geleden. Fraser benadrukt dat hij absoluut niet in paniek is. "Als je mij vooraf had gezegd dat we na 23 wedstrijden op de huidige positie zouden staan, had ik daar blind voor getekend. Ik weet hoe de historie er uit ziet van de afgelopen 22 jaar en ook al heb je er niks aan: we weten waar we vandaan komen. We willen ons veilig spelen. Of dat nu vier wedstrijden voor het eind is of via de play-offs. Dat is de realiteit. Dat is Sparta."