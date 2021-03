Tientallen Amerikaanse helikopters naar de Rotterdamse haven

Daar en rondom vliegbasis Eindhoven worden 75 Nederlandse militairen ingezet om de verplaatsing in goede banen te leiden.

De helikopterbrigade van de One Hundred And First Airborne Division was 9 maanden in Europa voor een NAVO-training in Oost-Europa. Die was opgezet als reactie op de annexatie van de Krim door Rusland.

Nu gaan de toestellen weer naar huis. De divisie bestaat niet alleen uit Black Hawks, Chinooks en Apaches, maar ook uit 1.200 voertuigen en containers. Die komen over de weg naar Rotterdam. Het transport begint 15 maart en duurt tot 6 april. Eind april gaat het Amerikaanse legermaterieel terug naar huis.