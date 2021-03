Steeds meer meldingen van stankoverlast in de regio

Het aantal mensen in onze regio dat klaagt over een vieze lucht, blijft stijgen. Bij de milieudienst DCMR zijn sinds dinsdagavond 66 klachten binnengekomen over een smerige lucht.

"DCMR heeft zogenaamde stankrondes gereden in de regio", schrijft de milieudienst op haar website. "Onder andere aan de hand van bedrijfsmeldingen is gekeken of er bijzonderheden waren bij bedrijven. Dat was niet het geval."

Volgens de dienst is een aantal bedrijven uit eigen beweging gestopt met het verpompingen waarbij mogelijk stankoverlast kan ontstaan.

Door de mist en het gebrek aan wind blijft de vieze lucht hangen. De milieudienst rekent erop dat de klachten in de loop van de avond toenemen.