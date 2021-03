Man hoort twee jaar cel tegen zich eisen nadat agenten hem op heterdaad met cocaïne betrapten in Spijkenisse

Justitie heeft een celstraf van twee jaar geëist tegen een 43-jarige inwoner van Barendrecht. De man werd in november opgepakt in een huis in Spijkenisse met bijna tien kilo cocaïne bij zich.

De politie was in het huis gaan kijken na eerdere tips over drugshandel en betrapten de man op heterdaad. De woning in de wijk Sterrenkwartier in Spijkenisse is sindsdien gesloten door burgemeester Foort van Oosten.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak tegen de man uit Barendrecht.