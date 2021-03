Winkels weer open: het Dordtse centrum krijgt weer iets van zijn ziel terug

Het was beduidend drukker in het centrum van Dordrecht dan op een 'gewone' woensdag. Al zal het heerlijke zonnetje daar vast ook een rol in hebben gespeeld. Dordtse ondernemers verwelkomden weer klanten ín hun winkel. Een terugblik door Dordrecht-verslaggever Maurice Laparlière, die de hele dag de binnenstad doortrok.

Dordtse lente zingt het door mijn hoofd. En niet alleen door het stralende weer. Er is weer leven in de stad. Na ruim tien weken sluiting zeulen mensen weer met tassen vers gekochte spulletjes. Heel voorzichtig wordt er even uitgepuft op het Scheffersplein met een meegenomen drankje. Het historische centrum van Dordt heeft weer iets van zijn ziel terug.

Hoe anders was dat op de late avond van maandag 14 december. Een speciaal ingelaste koopavond waarin winkeliers een ultieme, wanhopige poging deden om nog zoveel mogelijk van hun voorraad kwijt te kunnen. Geen idee wanneer ze weer open mochten. De stadswachten knepen een oogje toe. Tegen elf uur gingen de laatste luifels dan echt dicht. De lockdown was begonnen.

Ouderwets druk

"Kom binnen", zegt Maico Paschold van 4YourGames op de Voorstraat. De spelwinkel heeft een trouwe klantenkring. Ik heb een afspraak om twaalf uur en blijk de tweede bezoeker te zijn die dag. "Dit is bijzonder", zegt een opgetogen Maico. "Echt weer even anders na 2,5 maand. De klant vanochtend keek om zich heen: wat is er nieuw, wat is er veranderd? En: zo fijn dat jij me weer echt kunt adviseren Maico, online is het toch niet. Dat is onwijs leuk om te zien en te horen."

Op de Vriesestraat is het echt ouderwets druk. Het doet surrealistisch aan. Hoe snel kun je vergeten hoe iets altijd was? Zo snel dus. Dat lijkt prima, je hoort de kassa's bij wijze van spreken rinkelen. Maar helaas geldt dat niet voor iedere ondernemer in het sympathieke straatje. Dat blijkt als ik praat met Francis de Mik van Lades Smaakvol, een winkel die zijn tweede naam eer aan doet.

"Ik verkoop leuke spullen om bijvoorbeeld de aankoop van een jas of een broek compleet te maken", vertelt Francis. "Op zo'n moment kom je bij mij. Lekker even neuzen." Dat gebeurt vandaag nog veel te weinig, want de teller staat nog op nul.

Francis: "Ik moet het echt hebben van mensen die spontaan binnenlopen. Het is lastig als je vier uur moet wachten nadat je een afspraak hebt gemaakt. Verder merk ik ook dat het aantal toeristen dat Dordrecht bezoekt daalt, een belangrijke groep."

Het is duidelijk. Francis is met Lades Smaakvol al vijftien jaar een vertrouwd gezicht in de Vriesestraat. Maar het eeuwige leven heeft de winkel accessoires, sieraden en glaswerk wellicht niet. Laten we hopen dat het zover niet komt.

Het valt in het niets bij de zorgen van veel ondernemers, maar persoonlijk telde ik ook af naar deze dag. Ik was namelijk in het bezit van een 24-karaats coronakapsel. Een niet te kammen bos haar en wenkbrauwen als borstels. Tien weken lang baalde ik dat ik op de avond van de lockdown het aanbod van Hadil Chalati ("zal ik je nog snel even knippen?") niet aannam. Spijt als steeds woester wordende haren op mijn hoofd.

De eigenaresse van Drechtse Hair en Beauty is blij dat ze weer mag knippen. "Ik heb wel even geoefend op mijn zoon", lacht ze. "We gaan nu knokken om het te redden. Als er geen nieuwe lockdown komt, moet dat lukken."