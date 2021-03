Papendrechter wilde zijn oude maat afpersen voor 150.000 euro

De afpersing in november vorig jaar mislukte en twee mannen zijn aangehouden. Geert H. verklaarde dat hij boos was op het slachtoffer.

'Ripdeal'

"Ik zag hem als mijn beste vriend maar hij heeft mij te kakken gezet. Hij heeft verspreid dat ik een ripdeal heb gepleegd en dat heeft veel schade veroorzaakt. Ik belandde in de schuldsanering. Ik wilde hem laten voelen wat hij mij had aangedaan."

H. stuurde een brief en sms-jes, waarin hij ook de vrouw van het slachtoffer vermeldde en zei te weten waar hun kinderen op school zaten. Als hij niet zou betalen, dan zou hij 'alles kwijtraken'. Later stuurde hij als sms: 'Je tijd is om, dit is geen spelletje.'

De Papendrechter heeft verklaard dat hij de afpersing samen deed met Harri D. De 47-jarige Dordtenaar ontkent. "Ik heb hier niets mee te maken. Hij zit te liegen en wil de schuld op mij afschuiven."

Justitie eiste een werkstraf van 240 uur tegen Geert H. en anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen Harri D.

Bij H. is geen celstraf gevraagd, omdat de reclassering heeft aangegeven dat detentie tot grote problemen leidt in zijn gezin. Bij D. speelt mee dat hij een fors strafblad heeft, onder meer voor mishandeling, bedreiging en afpersing.

Beide mannen zouden ook een contactverbod met de slachtoffers moeten krijgen, als het aan justitie ligt. De rechter in Dordrecht doet over twee weken uitspraak.