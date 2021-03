Rotterdamse ondernemers hebben niet genoeg aan huur kwijtschelden en steunpakketten

Horeca-eigenaren en winkeliers hopen dat commerciële pandeigenaren ook huren gaan kwijtschelden van bedrijven die financiële problemen hebben door de coronacrisis. De gemeente Rotterdam besloot dinsdag deze regeling in te voeren voor bedrijven. Tot nu toe maakte de gemeente alleen afspraken over uitstel van betaling. Nu de crisis langer duurt en de problemen voor ondernemers steeds groter worden is besloten dat dit een betere oplossing is.

Anke Griffioen is de eigenaar van Calandschoenen op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarnaast heeft ze ook een winkel in Amsterdam. Totdat het coronavirus vorig jaar maart uitbrak gingen de zaken goed. “Maar sindsdien zijn we zwaar geraakt. Over heel vorig jaar is de omzet ruim 30 procent afgenomen. Sinds deze nieuwe lockdown draaien we nog maar 50 procent of zelfs nog minder. Dat wisselt per week.”

Over de steunpakketten is ze niet enthousiast. “Dat is een druppel op een gloeiende plaat. Als je een ton omzetverlies hebt, dan krijg je veertienduizend euro steun van het Rijk via NOW. Dat is voor personeel en een klein beetje andere kosten. En je hebt normaal iets van zes duizend euro winst. Dat lever je ook nog wel in. Dan kom je dus tachtig duizend euro tekort voor de schoenen, het personeel, de hypotheek, de verkoopkosten, etc. Ja dat gaat de staat niet opvangen”.

Huur kwijtschelden

Voor bedrijven en instellingen die panden huren van de gemeente Rotterdam komt nu een regeling om over het afgelopen jaar een deel van de huur kwijt te schelden. Dat kan bij bedrijven die door de coronacrisis in zware financiële problemen zijn gekomen. Verschillende partijen in de Rotterdamse raad, zoals PvdA, CDA, D66 en de VVD hadden daarom gevraagd. Door deze stap kan de gemeente nu ook bij de commerciële vastgoedaanbieders, zoals bijvoorbeeld corporaties, aandringen op kwijtschelding.

Anke Griffioen vindt het een goede regeling, maar wijst er op dat dit voor menig ondernemer die ruimte huurt bij een commerciële pandeigenaar vaak nog niet geregeld is. Er worden wel afspraken over uitstel van betaling gemaakt, maar niet over kwijtschelding.

“Je ziet dat kleinere vastgoedeigenaren die ook in Rotterdam gevestigd zijn dat ook doen. Halve huren of soms een paar maanden helemaal kwijtschelden. Maar de grote institutionele beleggers die bewegen niet. Dat is wel heel pijnlijk”. Griffioen heeft zelf een eigen pand en heeft goede afspraken met de bank gemaakt voor het afbetalen van de hypotheek.

Karin Muires is eigenaresse van het restaurant Kwiezien aan de Delistraat in Katendrecht. Het restaurant is nog steeds gesloten. Wel worden er maaltijden (de-doe-het-lekker-zelf-box) bereid voor afhaal. Om het afgelopen jaar te kunnen overleven heeft Muires een deel van haar spaargeld gebruikt. Zelf heeft ze al die maanden niets verdiend. Het is niet voldoende om rond te kunnen komen.

Het terugkrijgen van de met spaargeld betaalde huur is voor deze restauranteigenaar goed nieuws. “Kijk het afgelopen jaar viel tachtig procent van de inkomsten weg en alle lasten bleven gewoon doorgaan. Kosten voor het personeel, de huur, de verzekeringen, de belastingen, alles liep door. Waar moet je dat van betalen dan? We hebben wat van de maaltijdboxen en we krijgen wat steun van de staat. Maar dat is niet voldoende om alles te betalen.”

Haar partner moet nu met zijn baan voor het inkomen zorgen. Muires zegt dat haar situatie niet zo zwaar is als dat van directe collega’s in de straat. “Als je een heel gezin van je inkomsten uit de zaak moet onderhouden dan redt je het niet. Wij redden het omdat ik al een jaar gratis en voor niets sta te werken”, aldus Karin Muires.

Voor de schoenenwinkel van Anke Griffioen gaat de deur weer een klein beetje open. Vanaf woensdag mogen er twee klanten per uur op afspraak ontvangen worden. Voor vandaag stonden er acht afspraken in de agenda. “Als ze op afspraak moeten komen en zich erg verplicht voelen om iets te kopen, dat werkt natuurlijk niet. We moeten gewoon naar de situatie waarin je een bepaald aantal klanten per vierkante meter mag hebben. Die maatregel hadden we voor de lockdown van december ook. Die kunnen we zo weer invoeren. Dus weer open met wat beperkende maatregelen”, aldus Griffioen.

Veel meer steun nodig

De steunmaatregelen en de huurkwijtschelding vindt de eigenaar van de schoenenzaak een goede start, maar er is veel meer nodig. Er moet nu snel gewerkt worden aan toekomstplannen die al op de plank liggen. Bijvoorbeeld het aanpakken van winkelstraten, waarbij een aantal winkelpanden een andere functie zouden moeten krijgen.

Restauranteigenaar Muires weet ook nog wel een aantal zaken die aangepast kunnen worden om de ondernemers wat lucht te geven in de toekomst. “We betalen nog steeds heel veel gemeentelijke belastingen. Het enige dat omlaag is gegaan is het bedrag dat je betaald voor het storten van je vuil in de container. Daar hebben we korting op gehad, maar dat is logisch want we hebben maanden niet gestort. Alle belastingen verder gaan gewoon door”.

Rene Segers-Hoogendoorn van het CDA in Rotterdam vindt ook dat de gemeente nog stappen moet zetten. “Je moet vooruitkijken. De ondernemers zijn niet zomaar uit de problemen als er straks weer meer kan. Restaurants moeten bijvoorbeeld nog een tijdje op halve kracht draaien, want het kan niet helemaal vol zitten”.

Als voorbeeld geeft het CDA-raadslid het verlagen van de WOZ. “Als die WOZ nog een beetje teruggeschroefd wordt, zodat ook pandeigenaren geholpen worden. Die heb je nu natuurlijk ook nog niet geholpen”.