Het weer van vandaag: kil, bewolkt en een enkele bui

Vandaag is het bewolkt en valt er een enkele bui. Het is kil buiten met slechts een graad of 6. Pas in de loop van de middag trekt er vanuit het noordwesten een spaarzame opklaring het land op. De wind waait overwegend matig en later aan zee vrij krachtig uit het noorden.

Vannacht is het droog en gaat het vanuit het noorden steeds verder opklaren. Aan het eind van de nacht komt het kwik nog dicht in de buurt van het vriespunt. Het is 2 tot lokaal -1 graden en er staat matige tot vrij krachtige noorden- tot noordoostenwind.

Morgen zijn er flinke zonnige perioden afgewisseld met een aantal wolkenvelden. Door de matige noordenwind is het slechts 5 of 6 graden.

Vooruitzichten

Ook komend weekend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Overdag ligt het kwik tussen rond de 6 of 7 graden en in de nachten vriest het licht. Het is daarmee iets te koud voor de tijd van het jaar. In de nieuwe werkweek draait de wind naar het zuidwesten en neemt de wisselvalligheid toe.