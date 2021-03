Hoekse bewoners van 150 appartementen zitten sinds zondag zonder verwarming

Meneer De Waard probeert warm te blijven in zijn appartement in Hoek van Holland

De bewoners van 150 appartementen aan de Hoekse Brink in Hoek van Holland zitten sinds zondag zonder centrale verwarming. De ketel heeft het begeven en het vervangen van de installatie kan nog twee weken duren. In het complex, dat voor 90 procent eigendom is van corporatie Woonbron, wonen vooral senioren. Zo ook Annie de Waard en haar man.

"Het is heel de dag koud", vertelt mevrouw De Waard. De problemen met de verwarming begonnen al eerder. Zaterdag hebben monteurs een poging gedaan de installatie weer aan de praat te krijgen. "Toen heeft de verwarming het 's avonds een beetje gedaan. Maar sinds zondag niet meer." In het appartement van de familie De Waard is het inmiddels al dagen koud. "Wij wonen op een hoek, op de noordoostkant, dat is erg koud hoor."

Bewoners van het wooncomplex met drie woontorens ontvangen momenteel kacheltjes van corporatie Woonbron. Die zijn hard nodig, vertelt mevrouw De Waard. "Wij zijn goed ter been nog, maar er zijn oudere mensen en die gaan gewoon in bed liggen. Zo koud is het." De kacheltjes zouden al eerder geleverd worden, maar die waren verkeerd. "Die waren voor buiten."

Repareren kan niet

Gert Nobel van Woonbron vindt het heel vervelend voor de bewoners. "Het is helaas niet meer mogelijk om het te repareren, daarom gaan we over tot vervanging." Helaas gaat het nog wel twee weken duren voordat de nieuwe installatie volledig kan draaien, zodat alle appartementen weer warm zijn. De nieuwe installatie kan niet meteen op volle toeren draaien en de installateur moet de nieuwe spullen eerst bestellen.

Ook moet de oude installatie nog worden verwijderd. "We hadden dat graag in de zomer gedaan." Maar wachten tot de zomer gaat helaas niet meer. Tot die tijd moeten de bewoners het doen met de kacheltjes. "En een blik soep, dat is uitgedeeld", vertelt mevrouw De Waard.