Stichting Jarige Job stuurt door de crisis steeds meer cadeauboxen, maar krijgt nauwelijks nog geld

Zijn stichting stelt cadeauboxen samen voor kinderen die het minder hebben. Dat gebeurt helemaal anoniem. De ouders krijgen een week voor het kind jarig is een box met slingers, ballonnen, taart, cadeautjes en een traktatie voor in de klas. Het afgelopen jaar werden daar kinderen in de buurt mee getrakteerd, omdat de scholen dicht waren. De kinderen zelf hebben geen idee dat de box een gift is: ouders, broers en zusjes versieren het huis en geven de cadeaus.

'Nergens meer een feestje'

"Vooral wij moeten het hebben van feestjes, maar sinds vorig jaar maart is nergens meer een feestje gevierd", vertelt Huib Lloyd. Het idee is dat mensen die een feestje geven dat anderen ook gunnen, en daarom geld doneren aan de stichting. "We nemen het niemand kwalijk", benadrukt Lloyd.

Hij zag de inkomsten sinds vorig jaar maart meer en meer verdampen. Terwijl de armoede door de crisis toeneemt en de aanvraag voor verjaardagsboxen groeide met 19 procent. "Qua inkomsten komt er niks binnen, dan ga je wel een beetje zweten", zegt Lloyd.

Het afgelopen jaar verstuurde zijn stichting al meer dan 80 duizend verjaardagsboxen door heel het land en dat blijft maar groeien. "We hopen dat we niet richting de 100 duizend pakketten gaan. We doen natuurlijk al screening: is het noodzakelijk om een pakket uit te reiken? Maar het blijft maar doorgaan", vertelt Lloyd.

'Ook mails van ondernemers'

En dat zijn niet alleen maar gezinnen in armoede. Stichting Jarige Job krijgt nu ook mails van ondernemers. Lloyd vertelt over een dame wiens man in de horeca werkt. "Dat ging hartstikke goed, maar nu zit hij al meer dan jaar thuis en alle reserves zijn erdoorheen gegaan. Ze konden de verjaardagen van kinderen niet meer vieren, dus kregen ze een pakket." Het echtpaar deed de belofte dat ze, als ze er weer bovenop zijn, donateur worden.

"Het is zo'n unieke klotesituatie", zegt Lloyd. "Juist nu merk je dat er nieuwe groepen komen. Ik ben er blij mee dat ze ons weten te vinden, maar het maakt het wel extra schrijnend."

"We hebben afgelopen jaar niet positief afgesloten, dat kan een jaar gebeuren, we hebben continuïteit uit reserves", zegt Lloyd. "Maar nu komt er weer niks binnen. We konden gelukkig aankloppen bij het ministerie van Sociale Zaken. Die ondersteunen dat we dit jaar door kunnen gaan, daardoor is er wat ruimte."