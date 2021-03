Werkdagen van 14 uur voor Rotterdamse kapperszaak: 'Gekkenhuis, maar we gaan door'

Kapperszaak Hair & the City aan de Mariniersweg in het centrum van Rotterdam ging woensdagmorgen al vroeg open. Na het verstrijken van de avondklok stond de eerste klant al om 05:00 uur voor de deur. Kappers Anja Vasko en eigenaar Ronny Fabianno werkten ruim 14 uur achter elkaar door. Een gekkenhuis noemde Fabianno het.

Tot 19:00 uur is de kapsalon open geweest, vanwege de avondklok legt Fabianno uit. Zo'n lange werkdag gaat niet in de koude kleren zitten. "Mijn rug is wel versleten, ik heb natuurlijk ook ruim twee maanden niet kunnen sporten. Dat merk je wel na het gebogen staan en het knippen. Maar ja, we gaan gewoon door", zegt Fabianno.

Ook donderdag staat er een volle dag op de planning, maar dan opent de zaak gewoon om 09:00 uur. "Ik had eigenlijk alles al een beetje gepland voordat ik besefte dat het zo druk zou worden." De drukte bij de kapsalon zet nog wel even door. "Ik denk vier weken zeker. We hebben net 2,5 maand stilgezeten dus we moeten het gewoon doen. De mensen verwachten het ook van ons. De klanten hebben lang gewacht, die kunnen we nu niet nog langer laten wachten natuurlijk."

Op het gebied van nieuwe haartrends is vooral lang haar een blijver. "Iedereen wil lang haar. Iedereen heeft z'n haar laten groeien en de meeste mensen vinden het leuk." Maar nog niet alle behandelingen worden ingepland, vanwege de drukte is er nog geen plaats voor lange behandelingen. "Pas over vier weken zijn extensions en balayagebehandelingen weer mogelijk."

Dat laatste is een overloop in het haar, een mengeling van kleur van donker naar licht. "Maar in het donker zit wel licht en in het licht zit ook donker." De mensen mogen nu maximaal een uur of 2 á 2,5 binnen. Langere behandelingen worden daarom nog even uitgesteld. "Maar we blijven wel positief en hoop doet leven."