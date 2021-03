Auassar heeft vertrouwen in een snel einde van 'onverklaarbare' periode Sparta: 'Ik geniet van die druk'

Ondanks de moeilijke fase waarin Sparta verkeert, rijdt aanvoerder Adil Auassar nog dagelijks met plezier naar de club. Ook al is de sfeer minder nu er al zeven wedstrijden op rij niet is gewonnen. "Er is zeker irritatie. Logisch, als je een poosje niet hebt gewonnen. Maar er nog geen man overboord, is dat logisch."

Op het eind van de training en ook na afloop praat Auassar veel. Met Bart Vriends, met Nourdin Boukhari en anderen. "Ik praat zoveel met de jongens dat ze soms gek van mij worden", weet Auassar, die zichzelf verantwoordelijk voelt voor de matige reeks. "In de goede tijden word je opgehemeld. Nu is het wat minder en daar voel ik mij ook verantwoordelijk voor."

Geen stoorzenders

Dicht bij elkaar blijven is een voetbalcliché dat vaak wordt gebezigd bij clubs die het lastig hebben. Auassar gebruikt het cliché niet, maar verwoordt het anders. "Nu moeten we vooral niet naar anderen wijzen, maar kritisch naar jezelf kijken. We hebben in dat opzicht een prima groep. Er zijn geen stoorzenders. Ik ben heel tevreden met de groep."

De laatste overwinning was de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard, op 13 januari van dit jaar. FC Emmen won juist de laatste twee wedstrijden, maar daar is Auassar niet van onder de indruk. "We hebben al laten zien wat we kunnen. En we hebben al van Emmen gewonnen dit seizoen. Ik denk dat Emmen ook niet op ons zit te wachten. Dit klinkt misschien heel arrogant, maar zo is het niet bedoeld. Ik geniet juist van die druk."

Onverklaarbaar

"Ik merk ook dat er meer energie bij mij vrijkomt. Dat ik harder ga lopen. In dat opzicht sta ik er scherp en positief op. We zijn met elkaar bezig en dat is het allerbelangrijkste in mijn ogen. Nu de resultaten nog. Het komt vanzelf terug. Soms heb je van die periodes dat het onverklaarbaar is. Dat het niet loopt zoals je wil. Dan moet je je niks laten aanpraten door anderen."

FC Emmen-Sparta begint vrijdag om 20:00 uur en is live te beluisteren via een extra uitzending van Radio Rijnmond Sport, die om 19:00 uur begint. Daarin ook live aandacht voor de kwartfinales van het ABN Amro World Tennis Tournament.