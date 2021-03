Bewoners van alle verpleeghuizen hebben nu tweede prik, besmettingen duiken van 12 naar 2 procent

Het lijkt langzaam beter te gaan met bewoners in verpleeghuizen. Volgens het coronadashboard van het RIVM daalt de afgelopen weken in heel Nederland het aantal bewoners dat overlijdt. Ook worden steeds minder bewoners positief geteste op het virus. In de verpleeghuizen in Rotterdam en omstreken hebben alle bewoners die dat willen hun tweede prik gehad. Voorzitter Guy Buck van koepelorganisatie ConForteĀ is erg positief.

"Begin november hadden we ontzettend veel besmettingen. Toen was het dieptepunt meer dan 680 besmettingen", blikt Buck terug. "Nu zitten we op 103 besmettingen bij onze bewoners. Een daling van de besmettingsgraad van 12 procent naar 2 procent in de afgelopen maanden. Dat is heel goed nieuws."

Er is dus een dalende lijn, daar zijn de cijfers hard in. En alle bewoners zijn inmiddels voor de twee keer gevaccineerd. "Dat is een extra bescherming", zegt Buck. "We zijn zo zwaar op de proef gesteld de afgelopen maanden, met zoveel besmettingen, zieke mensen, sterfgevallen en werkdruk. Een enorme prestatie van de zorg."

Derde golf

Toch blijft Buck voorzichtig. "De kans op besmettingen is door de vaccinaties minder, maar is er nog wel. Het is geen 100 procent bescherming. De waarschuwing is dat tegelijkertijd het aantal besmettingen in Nederland weer oploopt. Het lijkt er toch op dat de derde golf is begonnen."

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoeveel mensen één persoon met het coronavirus kan besmetten, ligt ook weer boven de 1. "Dat betekent voor bezoek nog echt de anderhalve meter afstand en de regels in acht houden. Houd dat masker op, we zijn er nog niet", waarschuwt Buck.

Volgens de voorzitter ervaren de bewoners, de medewerkers en de mantelzorgers de bescherming het vaccin wel als een lichtpunt en geeft het een veiliger gevoel.

Ziekenhuizen helpen

De verpleeghuizen hebben al het mogelijke gedaan aan voorbereiding op de derde golf, zegt Buck. "We gaan de ziekenhuizen ook nu weer helpen. Als ze overstromen, kunnen mensen bij ons terecht. We hebben een aantal bedden leegstaan. In Rijnmond zijn dat zo'n 700 tot 800 bedden."

"We zijn een heel eind", besluit de voorzitter, "zowel met de bewoners en de medewerkers. Maar we zijn er pas echt als er een soort groepsimmuniteit in de hele maatschappij is gekomen. Want de zoon komt hier op bezoek, het kleinkind, de leveranciers komen binnen... Ik hoorde Hugo de Jonge zeggen dat iedereen voor de zomer de eerste prik heeft gehad, dat helpt natuurlijk enorm."