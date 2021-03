Teruglezen: Coric en Fuscovics eenvoudig naar kwartfinales, Tsitsipas moet diep gaan

Stefanos Tsitsipas in actie in Ahoy. Foto: VK Sportphoto.

Op de vierde dag van het ATP-toernooi van Rotterdam komen David Goffin (6) en Stefanos Tsitsipas (2) in actie. Zij willen zich plaatsen voor de kwartfinale. Kei Nishikori, Andrey Rublev (4) en Karen Khachanov voegden zich al bij de laatste acht.

22:53 - Programma voor vrijdag 5 maart

Het programma van vrijdag 5 maart ziet er als volgt uit. Stefanos Tsitsipas komt als eerste in actie. De nummer zes van de wereld neemt het op tegen Karen Khachanov. Drie keer eerder stonden zij tegenover elkaar. Tsitsipas won tweemaal, één keer was Khachanov de sterkste.



22:45 - Laatste kwartfinalist bekend: Marton Fuscovics wint in twee sets van Spanjaard

Marton Fuscovics heeft zich als laatste speler geplaatst voor de kwartfinales van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Hongaar was in twee sets te sterk voor Alejandro Davidovich Fokina: 6-3, 6-2. Fuscovics was via het kwalificatietoernooi doorgedrongen tot het hoofdtoernooi en doet goede zaken op de ATP-ranking. Hij staat momenteel nog op plek 58, maar gaat ongetwijfeld de nodige plaatsen stijgen komende week.



22:05 - Fuscovics goed op weg tegen Davidovich Fokina

Fuscovics heeft nog maar één set nodig om de kwartfinales te bereiken in Ahoy. Hij won net de eerste set van Davidovich Fokina met 6-3. De winnaar van dit duel neemt het morgen op tegen de relatief onbekende Amerikaan Tommy Paul. Hij rekende eerder vandaag al af met Alexander Bublik.

In het bovenste deel van het speelschema zijn geen geplaatste spelers over en dus lonkt er voor een minder grote speler een finaleplaats in Rotterdam. Alleen Kei Nishikori speelde in zijn carrière grote finales. De Japanner is vanwege blessureleed weggezakt op de ATP-ranking.



21:20 - Voor de laatste plaats in de kwartfinales: Marton Fucsovics - Alejandro Davidovich Fokina

Marton Fucsovics en Alejandro Davidovich Fokina zijn begonnen aan de tweede avondpartij van donderdag. De Hongaar rekende in de eerste ronde in een lange partij af met de boomlange Amerikaan Reilly Opelka, en Davidovich Fokina was in drie sets verrassend te sterk voor zijn landgenoot Roberto Bautista Agut.

20:52 - Coric snel klaar met Lajovic

Een uur en 12 minuten had Borna Coric nodig om Dusan Lajovic te verslaan in twee sets: 6-3, 6-2. Hij schaart zich bij de laatste acht van het toernooi in Rotterdam Ahoy.

Zonder enige moeite, want Coric domineerde de partij van begin af aan. In de eerste set plaatste hij twee breaks en ook in de tweede set had Coric snel een voorsprong te pakken. Op eigen service kwam hij vervolgens niet in de problemen, waar Lajovic tot zijn eigen frustratie wel moeite had om zijn tegenstander met zijn eigen opslag bij te benen. Op 5-2 verloor Lajovic zijn service opnieuw en was het direct klaar: 6-2.

Het is voor Coric zijn eerste zege op ATP-niveau tegen Lajovic, die een eerdere ontmoeting in 2017 won op het gravel van Istanbul.

Straks begint de tweede avondpartij. Die gaat tussen Marton Fucsovics en Alejandro Davidovich Fokina.



20:30 - Coric dendert door tegen arme Lajovic

Het zou weleens snel klaar kunnen zijn bij Coric - Lajovic in Ahoy. Ook in de tweede set ligt de 24-jarige Kroaat op koers om de kwartfinale te bereiken. Hij plaatste in de tweede game een break en staat inmiddels met 3-0 voor. De spelers staan nog geen uur op de baan.

20:14 - Eerste set overtuigend naar Coric

Coric wint de eerste set met 6-3 van Lajovic. Hij gaat twee keer door de service heen van de Servier, die duidelijk nog niet de vorm van gisteren te pakken heeft, toen hij afrekende met Daniil Medvedev.



20:08 - Coric plaatst eerste break in eerste set

Coric is beter gestart aan de wedstrijd dan Lajovic. De Kroaat kreeg vroeg in de partij al kansen op een break, maar slaat uiteindelijk in de zevende game wel toe. Hij gaat op love door de opslag van zijn tegenstander heen (3-4).

19:40 - Coric en Lajovic gaan beginnen

Dusan Lajovic en Borna Coric gaan beginnen aan hun partij in Rotterdam Ahoy. Lajovic verraste in de openingsronde de als eerste geplaatste Daniil Medvedev (7-6, 6-4). Coric rekende af met Nederlander Botic van de Zandschulp in twee sets (6-4, 7-6).

19:00 - Coric won in 2018 in Halle van Federer

Borna Coric gaat vanavond proberen de kwartfinales te bereiken van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Kroaat staat op de 26ste plek van de ATP-ranking, maar stond ooit twaalfde. Dat was in 2018, zijn beste jaar. In dat jaar won hij twee keer van niemand minder dan Roger Federer.

Zo versloeg Coric de Zwitser zelfs een keer in een finale op gras, in het Duitse Halle. Coric was toen in drie sets te sterk voor de twintigvoudig grandslamwinnaar.

Een enorme verrassing, zeker op gras, Federers favoriete ondergrond. Hij heeft het toernooi in Halle liefst tien keer gewonnen. Maar in 2018 moest Federer toch zijn meerdere erkennen in Coric. Later dat jaar versloeg Coric de Zwitser nog een keer, op een mastertoernooi in Shanghai.



ATP Tennis TV

18:30 - Coric - Lajovic eerste avondpartij

Borna Coric - Dusan Lajovic is straks om 19:30 uur de eerste avondpartij in Rotterdam Ahoy. Zij speelden pas een keer tegen elkaar op ATP-niveau. In 2017 was Lajovic op het gravel in Istanbul met 6-3, 6-7 en 7-5 nipt te sterk voor de Kroaat.

Coric staat momenteel 26ste op de wereldranglijst, vlak boven zijn tegenstander van vanavond. De Servier, landgenoot van Novak Djokovic, staat een positie lager.

Na de partij van Coric en Lajovic spelen Marton Fuscovics en Alejandro Davidovich Fokina de tweede avondwedstrijd met als inzet een plek in de kwartfinales.



17:18 - Tsitsipas wint en schreeuwt het uit. De Griek moest diep gaan, maar verslaat Hurkacz in drie sets

De als tweede geplaatste Tsitsipas is voor het eerst in zijn carrière doorgedrongen tot de kwartfinale in Ahoy. De Griek kreeg het tegen de Pool Hubert Hurkacz niet cadeau en had drie matchpoints nodig: 6-4, 4-6, 7-5.





17:08 - Tsitsipas benut eerste matchpoint niet

Stefanos Tsitsipas had de wedstrijd naar zich toe kunnen trekken, maar de Griek benut zijn matchpoint niet. Hurkacz vecht zich terug tot 5-5.





16:28 - Tsitsipas en Hurkacz spelen beslissende set

Tsitsipas heeft aan Hurkacz een taaie tegenstander. De Pool geeft zich niet zomaar gewonnen en pakt een break op 3-3. Hij blijft goed serveren en dwingt zo een derde set af: 6-4.





15:50 - Eerste set een prooi voor Tsitsipas

Tsitsipas en Hurkacz gaan lang gelijk op. De Pool biedt de huidige nummer 6 van de wereld goed partij, maar uitgerekend bij een stand van 5-4 maakt hij te veel fouten. De Griek wint in iets minder dan veertig minuten set 1: 6-4.





15:03 - Stefanos Tsitsipas en Hubert Hurkacz spelen laatste dagpartij

Stefanos Tsitsipas is de baan in Ahoy opgenomen. De Griekse nummer 2 van de plaatsingslijst neemt het op tegen Hubert Hurkacz uit Polen.

14:49 - Tommy Paul is kwartfinalist, Bublik naar huis

Tommy Paul kwam in de derde set behoorlijk op stoom en liep al snel uit naar 4-0. Daarna kwam de zege voor de Amerikaan uit North Carolina niet meer in gevaar. Op zijn derde matchpoint is het uiteindelijk raak. De 23-jarige Paul staat in de kwartfinale in Rotterdam, voor Bublik stopt het toernooi in de tweede ronde: 6-7, 6-3, 6-1.





14:31 - Paul neemt wat afstand van Bublik

Tommy Paul pakt direct een break van de serverende Bublik. Daarna behoudt hij zijn eigen servicebeurt, waardoor hij met 2-0 voorkomt in de derde set.





14:24 - Paul trekt de stand weer gelijk

Tommy Paul heeft de stand in sets weer gelijkgetrokken. De Amerikaan pakte een break bij de stand van 3-4 en serveerde het daarna uit. Na bijna een uur en een kwartier staan Paul en Bublik dus gelijk.

13:58 - Ook tiebreak bij Paul en Bublik. Kazach pakt eerste set

Ook in deze tweede partij van de dag wordt een set beslist via een tiebreak. Uiteindelijk is het de Kazach Bublik die de set met 7-6 wint. In de tiebreak was het minimale verschil van 7-5 genoeg.





13:04 - Tommy Paul en Alexander Bublik begonnen

De strijd tussen beide 23-jarigen is gestart op centre court. Alexander Bublik versloeg in de eerste ronde Alexander Zverev. Kan hij opnieuw winnen?





12:53 - Chardy verslaat Goffin via twee tiebreaks: 7-6, 7-6.

Jeremy Chardy slaat toe bij zijn tweede matchpoint. Via twee tiebreaks verslaat hij David Goffin. Het ABN AMRO WTT raakt weer een geplaatste speler kwijt. Qualifier Chardy naar de kwartfinale.





12:42 - Ook tweede set wordt met een tiebreak beslist

De heren geven elkaar in set 2 weinig cadeau. De spaarzame kansen die Goffin krijgt, weet hij niet te pakken. Vliegt er weer een grote naam uit het toernooi in Rotterdam?

12:01 - Chardy vecht terug en pakt eerste set via tiebreak

Chardy pakte snel een minibreak in de tiebreak, maar gaf dat ook meteen weer uit handen. Op 3-3 sloeg de Fransman opnieuw toe en gaf daarna geen punt meer weg: 7-3. Goffin verzilverde bij een stand van 6-5 zijn setpunt niet. Eerste set gaat dus met 7-6 naar de Fransman.

11:52 - Goffin laat setpunt liggen. Tiebreak moet beslissing brengen in eerste set



David Goffin pakte een break in de elfde game en kon de set uitserveren. De Belg miste zelfs een setpunt en moet het nu via een tiebreak zien te klaren.

11:00 - De Belgische nummer 14 van de wereld heeft de baan betreden

Goffin en Chardy betreden de tennisbaan in Ahoy en beginnen aan hun partij in de tweede ronde. De laatste keer dat de Belg en Fransman tegenover elkaar stonden was in de eerste ronde op de Australian Open van 2020. Goffin won toen eenvoudig in drie sets.

09:45 - Goffin traint al vroeg op Centre Court



Vandaag is het als eerste de beurt aan de als zesde geplaatste David Goffin. De Belg won onlangs het toernooi van Montpellier en wil zijn zegereeks voortzetten. Op 11:00 start zijn partij tegen Jeremy Chardy uit Frankrijk.

