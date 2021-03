Feyenoord-back Bart Nieuwkoop loopt hamstringblessure op

Nieuwkoop kamt de laatste seizoenen met meerdere blessures, maar begon dit seizoen als basisspeler aan de competitie. Hij raakte in december even zijn plek kwijt aan Lutsharel Geertruida.

De laatste drie duels kreeg de 24-jarige verdediger weer de voorkeur van trainer Dick Advocaat. Hij speelde dit seizoen tot nu toe negentien wedstrijden in het eerste van Feyenoord.

Het is nog onduidelijk hoe lang het herstel van Nieuwkoop gaat duren. Hij mist in elk geval het duel van zaterdag met VVV Venlo. Die wedstrijd begint in De Kuip om 16:30 uur en is uiteraard te volgen via Radio Rijnmond.