Richard Groenendijk haalt met livemuziek het songfestival een dag dichterbij

Sharon Schouten zingt Fly on the Wings of Love van Olson Brothers

Je hebt 'm misschien al zien staan, de grote aftelklok voor het nieuwe spiegelende depot van Boijmans van Beuningen. De klok telt de dagen af tot de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. Elke dag stipt 09:00 uur helpen bekende en minder bekende Nederlanders de klok een handje. Donderdagmorgen zetten cabaretier Richard Groenendijk en cultuurwethouder Said Kasmi de klok handmatig van 80 naar 79 dagen.

In Ahoy treden de deelnemende landen in mei live op, maar het wordt een soberder feest dan andere jaren. Toch probeert Rotterdam er in deze tijd een leuk programma omheen te bouwen, voor en door Rotterdammers. De aftelklok is daar onderdeel van, net als 'Rotterdam laat je horen', een oproep aan Rotterdammers met enig zangtalent om hun eigen muzikale kunsten op te nemen en in te sturen. Om vast in de stemming te komen.

Cabaretier Richard Groenendijk telt elke ochtend hardop de dagen af. "Eindelijk jongens, dat er weer iets leuks gaat gebeuren", verzucht hij. "Maakt me niet uit wat ze zingen, ik vind het allang goed nu."

Groenendijk krijgt hulp bij het verzetten van de klok. De 24-jarige Sharon Schouten is een trouw kijker van het songfestival. "Van kinds af aan keken we met het hele gezin, op de bank scores bijhouden."

Sharon stuurde songfestivalliedjes in naar 'Rotterdam, laat je horen', en speelde het nummer Fly On The Wings Of Love van de Olsen Brothers uit 2000 tijdens de kleine ceremonie van het verzetten van de klok.

"Leuk dat ze gehoor heeft gegeven aan de oproep", zegt wethouder Kasmi die ernaast is komen staan. "Ik hoop dat nog heel veel Rotterdammers mee gaan doen en iets moois inzenden." Als het kan en mag, wil de wethouder een selectie van de inzenders live laten optreden tijdens het songfestival. Vooralsnog lijkt publiek uitgesloten, maar Kasmi hoopt dat er tegen die tijd meer mensen zijn gevaccineerd en er toch wat meer mogelijkheden zijn. "We moeten afwachten, maar goede hoop dat er toch nog iets van publiek in Ahoy zit.

Dat hoopt ook Richard Groenendijk. "Maar zo niet, we gaan er toch gewoon wat leuks van maken. Je kunt er ook iets bijzonders van maken he.. je kunt ernaar kijken van: hebben wij precies het jaar dat er geen publiek bij mag zijn, maar je kan ook denken: wij waren de eerste die weer begonnen."