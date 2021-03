Kleurrijk Zomercarnaval rijdt dit jaar 'coronaproof' door de Ahoy Arena

Een feestelijke, kleurrijke en muzikale optocht door bomvolle straten van Rotterdam zit er komende zomer niet in. Toch wil Rotterdam Unlimited in ieder geval iets om van te kunnen genieten. Dus gaat de straatparade gewoon door. Niet in de open lucht, maar door de Arena-hal in Ahoy.

In Ahoy kan bij de ingang gewerkt worden met sneltests, of met vaccinatiebewijzen, legt directeur Guus Dutrieux uit. Dat is buiten niet te doen, met het gekrioel van mensen overal. "Iedereen komt uit de metro, uit de Bijenkorf, de Koopgoot, dan kun je geen deurbeleid voeren." De organisatie gaat wel entreegeld vragen om Ahoy te bekostigen en hoopt 13 duizend kaarten te verkopen. Het hele evenement wordt ook gestreamd en is dus overal online live te volgen.

Normaal is Rotterdam Unlimited een vijfdaags festival, met onder meer livemuziek en de bekende optocht. Dit jaar gaat een gedeelte daarvan door. Eerste de optocht door Ahoy, dan nog livemuziek van internationale artiesten, alles op zaterdag 31 juli.

"Dat betekent dat de groepen die je normaal op de straat ziet, de hele middag shows geven voor de tribunes. Je krijgt een carrousel van allerlei Zomercarnaval-groepen die passeren voor publiek."

Veel eerder, in juni, is al een Royalty Election in De Doelen. Voorheen was dat de Queen Election, maar nu wordt er ook een King Zomercarnaval uitgeroepen.