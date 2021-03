Ex-speler Sparta die vastzit voor witwassen komt vrij

De 37-jarige oud-Spartaan is in november van het vorig jaar opgepakt. Volgens justitie was hij lid van een criminele organisatie die cocaïne invoerde en drugsgeld witwaste.

De rechtbank zegt dat er onvoldoende bewijs is voor betrokkenheid bij drugshandel. Wel is er bewijs voor witwaspraktijken. Justitie stelt dat Rachid B. een huis in Spanje heeft gekocht voor de leider van de drugsorganisatie, Roger P., alias 'Piet Costa.' Daar zou een bedrag van anderhalve ton mee gemoeid zijn.

De rechtbank ziet geen recidivegevaar. De advocaat van Rachid B., Ruud van Boom, had aangegeven dat zijn cliënt een 'kwetsbaar publiek persoon is.' Hij wilde graag naar zijn familie en vrienden om uit te leggen dat er verkeerde verhalen over hem in omloop zijn. De rechtbank is gevoelig voor dat argument.

Het betekent dat de voorlopige hechtenis van B. wordt geschorst, vanwege zijn persoonlijke belangen. Hij blijft wel verdachte en de rechter kan hem eventueel terugsturen naar de cel als hij uiteindelijk wordt veroordeeld.

Justitie zegt dat de oud-Spartaan door zijn status als ex-profvoetballer een belangrijke, faciliterende rol heeft gespeeld in de drugsbende. In totaal staan negen verdachten terecht. De hoofdverdachte is 'Piet Costa', die ook wordt berecht voor de aanleg van martelcontainers in Brabant. Zijn organisatie zou op grote schaal cocaïne hebben ingevoerd.