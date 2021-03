Dordrecht dit najaar strijdtoneel van World Cup Shorttrack

De World Cup zal van 25 tot en met 28 november 2021 in de Sportboulevard in Dordrecht gehouden worden. De Nederlandse schaatsbond is blij dat er juist in het Olympische seizoen in Nederland wordt geschaatst. ''Als land kun je startbewijzen bemachtigen voor de Spelen in Beijing. Dan is zo'n thuisvoordeel welkom'', zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB.

Dit weekend is de shorttrack-karavaan ook al in Dordrecht. Dan organiseert de ISU het wereldkampioenschap. "Het is altijd een feest om in Dordrecht te mogen rijden'', zegt Suzanne Schulting, één van de grote kanshebbers op WK-goud.