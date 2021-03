SP-lijsttrekker Marijnissen over betaalbaar wonen, kinderarmoede en groene wijken

Op 17 maart mogen we weer naar de stembus voor de Tweede-Kamerverkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen spreken we op Radio Rijnmond elke ochtend met vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. Wat zijn hun plannen voor onze regio? Donderdag spreken we de lijsttrekker van de SP, Lilian Marijnissen.

We praten met Marijnissen over betaalbaar wonen, kinderarmoede in Rotterdam en groene, leefbare wijken.

Huren omlaag

Volgens Marijnissen worden arme mensen de stad uit gejaagd met de sloop van sociale huurwoningen. "Dat moet stoppen wat ons betreft. Een betaalbaar huis lijkt een luxe geworden, maar dat is gewoon een recht. Iedereen heeft recht op een betaalbaar dak boven het hoofd. De huren moeten omlaag."

"We hebben samen met huurders al heel veel acties gevoerd. Huren van sociale huurwoningen worden het komende jaar bevroren, maar ze zijn nog steeds veel te hoog. Daarnaast moet er veel meer betaalbaar gebouwd worden. Er wordt sowieso te weinig gebouwd, en nu zien we dat wat er wordt gebouwd, hele dure appartementen zijn."

Goedkoper leven

Armoede neemt toe, in Rotterdam-Zuid gaan kinderen zonder eten naar school. "Kinderarmoede in ons land, dat vind ik ongelofelijk. Wij willen dat het minimumloon naar 14 euro per uur omhoog gaat. Daaraan gekoppeld ook de uitkeringen, die moeten ook omhoog. Maar het leven moet ook goedkoper worden voor veel mensen. De btw is weer gestegen, de kosten voor de zorg, de energierekening, dat willen wij veel eerlijker verdelen."

Groene wijken

"We zijn vanuit de SP al lang bezig om lokaal, maar zeker ook landelijk bijvoorbeeld af te spreken als er een nieuwe wijk wordt gebouw, dat zoveel procent minimaal groen moet zijn, of een speelplek voor kinderen. Zeker in de grote stad is dat heel belangrijk, waar de grond schaars is en er veel te verdienen valt aan grond. Dan moeten we niet alles volbouwen."

