Joodse begraafplaats gaat glazen platen vervangen door metalen platen na zoveelste vernieling

De Joodse Gemeente Rotterdam gaat de glazen platen bij de begraafplaats aan de Oostzeedijk vervangen voor metalen platen. Afgelopen weekend werden opnieuw vernielingen aangericht door onbekenden. "Het was al de zesde keer in een paar jaar tijd", zegt Chris den Hoedt van de Joodse gemeente.

"Ik had het geld liever in het regulier onderhoud gestoken", gaat Den Hoedt verder. Het vervangen van de platen gaat rond de vijfduizend euro kosten.

De laatste keer dat de glazen platen vernield werden was een paar maanden geleden. "En nu is het weer zover", verzucht Den Hoedt. "Het is allemaal zo onnodig."

Steun

In de Rotterdamse gemeenteraad werd donderdag besproken hoe de Joodse Gemeente Rotterdam gesteund kan worden. Leefbaar Rotterdam stelde voor om cameratoezicht te plaatsen. Loco-burgemeester Wijbenga kon nog geen toezeggingen doen.

Wel komt er een onderzoek naar het aantal incidenten en de beleving van de Joodse gemeenschap in Rotterdam na al die incidenten.

Wijbenga deed een oproep aan de Joodse Gemeente om aangifte te doen van de vernieling.