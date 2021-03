Nu student Florian niet naar de kroeg kan, helpt hij Adam bij zijn huiswerk

Het coronavirus brengt studenten en kwetsbare kinderen samen in maatjesproject: 'Het is toch een uurtje extra geleerd'

Het coronavirus brengt studenten en kwetsbare kinderen samen in maatjesproject: 'Het is toch een uurtje extra geleerd'

Door het coronavirus zijn ze maatjes geworden. De één omdat die tijd over heeft doordat het studentenleven deels is stilgevallen, de ander omdat die extra ondersteuning kan gebruiken vanwege schooluitval tijdens de lockdown. Dit bijzondere maatjesproject is bedacht door Stichting Co-Teacher.

Kijk hieronder naar de reportage over student Florian, die kinderen in Rotterdam-Delfshaven met huiswerk helpt. De tekst gaat verder onder de video:

Adam en Florian zitten aan de keukentafel en vanmiddag zijn ze sommen aan het maken. Heel geduldig legt de student uit hoe je met een ezelsbruggetje kan optellen en delen. Daarna moet de 12-jarige Adam laten zien of hij de logica heeft begrepen. "Wat ik er leuk aan vind, is dat ik Adam wat gereedschap kan geven. Ik leer hem nu sommetjes uit tekenen en als ik zie dat hij daarna zelf kan, dan ben ik blij", vertelt student Florian.

"De kroegen zijn dicht en dan ga je toch nadenken hoe je je tijd zinvol kan besteden." student Florian

Hij heeft zich aangemeld voor het mentorschap na een oproep in de nieuwsbrief van zijn studentenvereniging Laurentius. "We kunnen niet zoveel doen en de kroegen zijn dicht. Dan ga je nadenken hoe je je tijd zinvol kan besteden en dit is een hele goede."

Twee verschillende werelden ontmoeten elkaar

Voor de 12-jarige Adam is alle extra aandacht mooi meegenomen. "Op woensdagmiddag hebben we geen school en dan ga ik naar meester Florian en dan heb ik toch een extra uurtje geleerd", zegt hij trots.

"Het is leuk om andere mensen te leren kennen. Want iedereen leeft toch anders." 12-jarige Adam

Het bijzondere van dit maatjesproject is dat het ook twee verschillende werelden, die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten, samenbrengt. "Ze hadden aan mijn moeder gevraagd of ik met een student wou leren en ik wist toen niet wat een student was", vertelt Adam. Zijn moeder heeft het hem uitgelegd en Adam voelde er wel wat voor om kennis te maken met het studentenleven. "Het is leuk om met andere mensen kennis te maken en kijken hoe zij leven. Want iedereen leeft toch anders", vertelt Adam.

"Enerzijds heb je studenten met mooie toekomst en anderzijds kinderen uit kwetsbare wijken." oprichter Co-Teachter

In totaal zijn vijftig leden van de studentenvereniging Laurentius mentor geworden van kinderen in Rotterdam die door de coronapandemie een leerachterstand hebben opgelopen. Het is een initiatief van Stichting Co-Teacher. "Enerzijds heb je studenten met een mooie toekomst voor zich, een goede opleiding en alle middelen hebben om zich te ontplooien. Anderzijds heb je kinderen uit kwetsbare wijken die die kansen niet hebben. Het is mooi om te zien dat deze studenten zich inzetten voor deze kinderen", zegt Anass Darkaoui, de oprichter van Stichting Co-Teacher.

Zij organiseren al langer huiswerkbegeleiding door studenten voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het doel is kansengelijkheid en kennismaken met verschillende leefwerelden.

Gereedschap doorgeven

De 23-jarige student Florian vindt dat een mooi doel om zich voor in te zetten. "Ik ben dankbaar dat ik van mijn ouders alle middelen heb gekregen en nog steeds bij ze kan aankloppen. Voor andere kinderen is dat niet vanzelfsprekend. En ik vind het mooi om de middelen die ik heb gekregen, om die door te geven. Want ik vind dat iedereen hetzelfde gereedschap moet hebben om te kunnen gebruiken", vertelt Florian over zijn motivatie om mentor te worden.

De studenten en kwetsbare kinderen worden voor een jaar aan elkaar gekoppeld. In het geval van Florian en Adam belooft het een vriendschap voor het leven te worden. "We kunnen het goed vinden en we kunnen met elkaar lachen. Dus ik hoop dat hij nog lang blijft komen", zegt student Florian.