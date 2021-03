Bureau Rijnmond over blijvend oogletsel na zware mishandeling na een cafébezoek in Hoek van Holland

Zo goed als blind aan je oog na een cafébezoek. Het overkwam een 47-jarige Hoekenees in augustus 2020. De man is in elkaar getrapt door een groep jongens na een woordenwisseling. Opsporingsprogramma Bureau Rijnmond vraagt donderdagavond aandacht voor deze zware mishandeling in Hoek van Holland.

"Je merkt dat je in een hele hoop dingen beperkt bent. Van autorijden tot en met het werken met een computer. Ik heb op dit moment gewoon geen zicht in mijn oog." Het kan nog wel een jaar duren totdat de Hoekenees iets aan zicht terug krijg. Hij is inmiddels vijf operaties verder en heeft nog wat behandelingen te gaan.

"Het is me allemaal niet in de koude kleren gaan zitten. Ik ga nu pas echt beseffen dat mijn zicht misschien voorgoed weg is. Ik merk het ook aan mijn nachtrust. Heb steeds van die flashbacks. Dat ik angstig lig te schoppen in bed. Door momenten die terug komen in je gedachten. Gewoon paniek."

'Klap op mijn oog'

Het slachtoffer vertelt over de bewuste zaterdagavond 29 augustus 2020: "Ik zat op een terrasje met een kennis te praten er er liep een jongedame langs met een heel kort rokje aan. En ja, ik ben ook maar een man van vlees en bloed. Waarna ik automatisch zei: 'zo zo'. Maar er staat een jongen achter haar en die maakte bombarie. Ik bood direct mijn excuses aan voor mijn opmerking, maar opeens lag ik tussen de terrasstoelen omdat ik een klap op mijn oog had gekregen. Ik had die klap niet verwacht."

Na de klap is de Hoekenees naar huis toe gegaan. "Ik kom thuis en kijk in de spiegel en zie dat mijn oog flink is toegetakeld. Ik dacht: Waarvoor? Waarom? Toen ben ik terug gegaan naar die kroeg om verhaal te halen bij die jongen. Dat had ik niet moeten doen en was echt een stommiteit, maar het was puur emotie. Ik heb nooit ruzie, ben eerder een allemansvriend."

In gezicht geschopt

De 47-jarige man stapt in zijn auto en komt de bewuste jongen buiten tegen in de Prins Hendrikstraat. Hij stapt uit zijn wagen en spreekt hem aan op de eerdere klap. "Toen waren er opeens zeven jongens. Eén daarvan gaf me direct een klap waardoor ik op de grond belandde. Daarna ben ik door het groepje in mijn gezicht en op mijn lichaam geschopt. Ik was nog bij kennis en hoorde wel andere mensen uit het café zich ermee bemoeien, die het moeten het allemaal hebben gezien. Een vriendin heeft me toen van de straat geraapt en heeft me thuis gebracht.

Het 47-jarige slachtoffer vertelt dat hij een flinke knauw in zijn zelfvertrouwen heeft gekregen: "Het is zinloos geweld en dat doet heel veel pijn. Je gaat gewoon weg om wat te drinken en je verwacht niet dat je zo thuiskomt en je vrouw en je kind dit ook bewust mee maken. Ik wil gerechtigheid en dat de daders straf krijgen."