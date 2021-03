Cafébezoeker mist zicht in oog na dubbele mishandeling

Een bezoek aan een café loopt slecht af voor een 47-jarige Hoekenees. Hij wordt tweemaal mishandeld. En het is de vraag of het gezichtsvermogen in één oog ooit weer terugkeert. In Bureau Rijnmond vertelt hij wat hem is overkomen.

Het slachtoffer praat op zaterdagavond 29 augustus 2020 in café Prins Hendrik aan de Prins Hendrikstraat in Hoek van Holland met een kennis. Dan maakt hij een opmerking over een vrouwelijke klant. Er ontstaat ruzie en hij krijgt vervolgens van een man een klap op zijn oog. Het slachtoffer wordt daarna door een beveiliger het café uitgezet.

Als hij thuis in de spiegel kijkt, ziet hij dat zijn oog flinke schade heeft opgelopen. Hij wordt boos en rijdt terug naar het café. Het is dan inmiddels zondag 30 augustus rond 00.30 uur. In de Prins Hendrikstraat, ter hoogte van een kapperszaak, komt hij de man die hem heeft geslagen tegen en hij spreekt hem aan.

Plotseling wordt hij door een groep mannen belaagd. Eén van hen slaat het slachtoffer naar de grond. Vervolgens wordt hij door de groep geslagen en geschopt. Hij loopt daarbij een gescheurd oor en verwondingen over zijn hele lichaam op.

De beschikbare zwart-wit beelden van een fisheye camera zijn onduidelijk, maar ze worden toch getoond. Ondanks uitgebreid onderzoek lopen de daders namelijk nog vrij rond. Wie heeft er informatie over deze ernstige mishandeling?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000