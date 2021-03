Overval op supermarkt mislukt door schrikreactie caissière

Een 18-jarige caissière krijgt de schrik van haar leven als een overvaller op de produktenband springt, haar bedreigt met een mes en roept dat hij geld wil. Ze rent weg. Even achtervolgt de overvaller haar, maar dan besluit hij er zonder buit vandoor te gaan. Het incident is gefilmd.

Maandagavond 11 januari om ongeveer 19.00 uur loopt de verdachte langs de ingang van supermarkt Jumbo in winkelcentrum Ridderhof in Ridderkerk. Twee jongens staan dan bij het ov-oplaadpunt op hun mobieltjes te kijken.

Bij het verlaten van de winkel kijken de twee naar de enige kassa die open is. Twintig seconden later rent de overvaller de winkel binnen en belaagt de medewerkster achter de kassa. Als hij beseft dat de overval is mislukt vlucht hij linksaf het winkelcentrum in.

Mogelijk zijn de twee jongens belangrijke getuigen en de politie wil graag met hen spreken en uiteraard ook met kijkers die de overvaller herkennen.

Het is een blanke of licht getinte man. Hij is tussen de 20 en 25 jaar oud. De man heeft donkere ogen, een normaal postuur en is ongeveer 1 meter 80 lang. Tijdens de overval heeft hij een zwarte jas met zwarte hoodie en witte veters aan en ook een zwarte trainingsbroek met blauwe strepen aan de zijkant. Hij draagt verder een zwarte rugzak en voor zijn mond en neus een lichtblauw mondkapje. Weet u wie het is?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000