Uitstoot CO2 gedaald: 'Maar zonder steun van Rijk lukt het niet'

Arno Bonte over CO2-daling: 'We kunnen industriële restwarmte gebruiken'

De uitstoot van C02 in Rotterdam daalt. De afgelopen twee jaar is er bijna drie megaton CO2 minder uitgestoten. Dat blijkt uit cijfers van de Milieudienst DCMR. Volgens klimaatwethouder Arno Bonte (GroenLinks) komt een groot deel door de gemaakte afspraken uit het Rotterdams Klimaatakkoord, maar ook door de lockdown en de coronamaatregelen. Er was veel minder verkeer en ook bedrijven draaiden minder productie.

Rotterdam had in 2018 een CO2-uitstoot van 32 megaton. De stad wilde die uitstoot flink verminderen. Na de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs, heeft de stad allerlei plannen gemaakt om de komende tien jaar de CO2-uitstoot te halveren. Eind november 2019 werd het Rotterdamse klimaatakkoord gepresenteerd.

De DCMR heeft nu de resultaten van het eerste jaar bekeken. Het afgelopen jaar is bijvoorbeeld een proeftuin opgezet om innovaties te testen voor het elektrificeren van industriële processen, is er een plan uitgewerkt voor de bouw van de grootste groene waterstoffabriek van Europa en zijn er 50 duizend zonnepanelen op Rotterdamse daken gelegd. Verder is met het plan om voedselverspilling tegen te gaan 75 duizend kilo voedselafval bespaard door het te geven aan sociale restaurants, die maaltijden maken voor kwetsbare mensen.

'Trots, maar er moet nog veel gebeuren'

De Rotterdamse klimaatwethouder Arno Bonte is tevreden met de resultaten tot nu toe. "De energietransitie is in Rotterdam in hoog tempo uit de startblokken gekomen. De ondernemers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en individuele Rotterdammers die daaraan een bijdrage hebben geleverd, verdienen daarvoor een groot compliment."

Maar ondanks alle blijdschap is ook duidelijk dat de stad en de bedrijven het niet zonder landelijke steun kunnen. De plannen zijn er, maar er is geld of andere hulp van de landelijke overheid nodig. Komt die steun niet, dan kunnen veel plannen niet uitgevoerd worden en wordt de gewenste vermindering van de broeikasgassen niet gehaald.

Wethouder Bonte: "Het gaat niet vanzelf. We zullen alles op alles moeten blijven zetten om de halvering van de uitstoot binnen tien jaar te halen. Essentieel daarin zijn het bouwen van megawindparken op zee, het realiseren van nieuwe infrastructuur voor groene waterstof en het op grote schaal benutten van industriële restwarmte om woningen mee te verwarmen. We hebben daar onze Rotterdamse samenwerkingspartners hard bij nodig, maar ook de hulp van het Rijk is onontbeerlijk. We rekenen daarom nadrukkelijk op steun van het nieuwe kabinet.”

Ook de coronacrisis heeft volgens Bonte een rol gespeeld in de vermindering van CO2. Er was minder verkeer, waardoor de uitstoot daalde.

Woningen aardgasvrij maken

In de Klimaatplannen is afgesproken dat er 10 duizend woningen van het aardgas afmeten. Dat kan door het plaatsen van warmtepompen of aansluiten op stadsverwarming. Deze week bleek dat het aardgasbrij maken van woningen duurder is dan tot nu toe wordt gedacht.

Bonte vindt dat dit proces minder soepel loopt dan men het zou willen. In vijf wijken wordt er geëxperimenteerd met aardgasvrij wonen. Dat proces zou volgens Bonte halverwege zijn. "Uiteindelijk willen we heel de stad van het aardgas halen. Om daar tempo te maken, hebben we dringend een oproep op het Rijk gedaan", zegt Bonte.

De landelijke overheid is daarin achtergebleven, vindt Bonte. Er is financiering van het Rijk nodig. Maar de Rotterdamse wethouder heeft ook een ander idee: "In Rotterdam hebben we veel industriële restwarmte beschikbaar, waarop we woningen kunnen aansluiten. Die kostenpost ligt ietsje lager, maar is toch te hoog om de mensen zelf te laten betalen. Er moet dus een landelijke bijdrage komen."