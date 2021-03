Schaatsbaan Rotterdam krijgt financiële steun en kan '100 procent zeker' blijven bestaan

Door de coronacrisis heeft Schaatsbaan Rotterdam een verlies van 750.000 euro geleden. Er was daardoor een liquiditeitsprobleem ontstaan. "De gemeente bepaalt via een regeling of we voor dat geld in aanmerking komen", legt directeur Tijs Nederlof uit. "Het bedrag dat we nu kunnen krijgen, hebben we niet per direct nodig. Maar we hebben die 450.000 euro nodig om aan onze verplichtingen te voldoen", zegt Nederlof over dit 'substantiële' bedrag.

Begin februari moest Schaatsbaan Rotterdam dicht vanwege de coronamaatregelen. Rijnmond maakte toen deze reportage. De tekst gaat verder onder de video:

Gemeente Rotterdam geeft later deze maand een definitieve klap op de financiële steun van het ministerie van VWS, dat 180 miljoen euro uittrekt om verschillende ijs- en zwembanen in Nederland financieel te ondersteunen.

Nederlof zegt dat Schaatsbaan Rotterdam met deze geldbijdrage 'honderd procent zeker' kan blijven bestaan. Hij noemt het bedrag van 450.000 euro 'een fijne meevaller'. "Het geeft lucht en rust na een stressvol jaar."