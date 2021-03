De Kuip bijna uitverkocht met Feyenoord-spandoeken

Op 5000 stoeltjes na zijn alle plekken in De Kuip momenteel bedekt met spandoeken. De laatste stoelen zijn in de verkoop en vanwege de grote animo voor de supportersactie lijkt het stadion van Feyenoord op korte termijn 'uitverkocht' te zijn.

Tot nu toe zijn er 42.132 stoelen bedekt met 4300 unieke spandoeken. De spandoeken bevatten teksten met aanmoedigingen voor het elftal van Feyenoord, ter nagedachtenis aan overleden personen of hebben een humoristisch karakter.

Vorige maand maakte Rijnmond al een reportage rondom de spandoekenactie in De Kuip. De tekst gaat verder onder het fragment:



De spandoekenactie 'Samen krijgen we het stadion vol' is een initiatief van FSV De Feijenoorder, FRFC1908 en de voetbalclub zelf. Hoewel de actie een succes is, is de hoop dat het een eenmalige gebeurtenis is en het stadion snel weer vol met publiek kan zitten.