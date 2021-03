Het loopt storm bij de tattooshops: 'Mensen hebben gesmacht naar een beetje inkt'

Bijna drie maanden stonden de naalden en inktpotten in de kast maar sinds 2 maart mogen ze er weer uit. De tattooshops zijn, net als andere contactberoepen, weer back in business. Reden tot feest, zegt Mick van de gelijknamige shop in Dordrecht. "De afgelopen maanden waren zwaar. Ik ben lang dicht geweest en heb geen vergoedingen gekregen. Ik heb het kunnen redden maar ben heel blij dat wij weer open mogen. Eindelijk kan de kas weer gevuld worden."

Ook Mark van Tinta Tattoos in Capelle aan den IJssel moest de naald aan de wilgen hangen. Toch heeft hij zich niet verveeld. "Ik heb vier kinderen en het is fijn om bij ze te zijn. Dat doe je met alle liefde. Maar…als je dan je vrouw ziet werken en er zelf wat achteraan hobbelt en je passie niet mag uitoefenen...dat is gewoon niet leuk."

Hij is dan ook opgelucht dat zijn klanten staan te popelen. "Het is echt druk. Ik plan nu al afspraken in voor juli. Mensen kunnen ook nergens heen natuurlijk dus voor veel klanten is dit echt een uitje."

'Je mist je vak'

Ook bij andere shops rinkelt de telefoon aan de lopende band en loopt de agenda aardig vol. Een afspraak maken? Je moet al snel wachten tot mei of juni. Mick is blij met alle drukte. "Ik tatoeëer al 40 jaar, 6 dagen in de week. Dan is ineens thuis zitten echt even wennen. Ik was huisvader en meester maar even geen tatoeëerder en dan mis je, je vak gewoon."



Verleer je de kunst van het tatoeëren in een lockdown? Henk van Inkfish tattoos in Rotterdam moet lachen om deze vraag. "Nee dat verleer je niet, dat zit in je vingers. Je pakt het meteen weer op. Gelukkig maar, want hij zet net een sterrenbeeld op een bovenarm. Hij grinnikt: "Mensen hebben gesmacht naar een beetje inkt."



Volgens de tatoeëerders blijven speciale corona tattoo's nog uit. Mick: "iedereen is helemaal anti-corona, ze zijn er juist helemaal klaar mee." Mark vult aan: "Ik denk dat mensen zich deze tijd vooral niét willen herinneren."

Weinig veranderd

Bij de opening horen wel wat extra regels. Maar dat is volgens Ralph van Tattoo Bob geen probleem. "In ons beroep zijn al hele strenge hygiëneregels. Wij weten alles van desinfectie en reiniging. Handen desinfecteren deden wij altijd al en een mondkapje dragen ook. Echt veel is er voor ons niet veranderd."



Ralph is blij dat de contactberoepen weer van start zijn gegaan, maar is ook verbaasd. "Sommige mensen met een werkgeversverklaring bellen ons op met de vraag of wij ook na negen uur s ’avonds willen tatoeëren. Heel gek, alsof onze beroepsgroep geen avondklok heeft. Dan zeg ik maar dat wij ons gewoon aan alle regels moeten houden."

Geduld

Jammer voor de trappelende klanten, maar in veel gevallen betekent het dus: nog even geduld hebben totdat er weer een plekje vrij is.