Bandenfabriek komt toch niet naar Rotterdam

Black Bear Carbon wijkt uit naar Chemelot in Limburg in plaats van Rotterdam, voor de vestiging van een duurzame bandenfabriek. Reden is de onzekerheid over de stikstofruimte die het bedrijf nodig heeft voor het verkrijgen van een van de vergunningen. Havenbedrijf Rotterdam is teleurgesteld.

De bandenrecyclaar moest begin 2019 op zoek naar een nieuwe locatie, nadat een brand de fabriek in Nederweert (Limburg) in de as legde. Het bedrijf koos na een uitgebreide zoektocht voor Rotterdam, omdat het Havenbedrijf wilde meehelpen met het zoeken naar financiers. Ook kreeg het een loods te huur aangeboden om de investeringskosten te beperken.

Beide partijen kondigden de komst aan, nog voor de financiering rond was. Het Havenbedrijf was verheugd, omdat de bouw van de fabriek honderd banen zou opleveren en later nog zo’n twintig tot 25 banen tijdens het reguliere productieproces. Ook paste de komst van het bedrijf in de duurzaamheidsstrategie van de Rotterdamse haven.

Rubberen banden

Black Bear Carbon haalt zwarte koolstof uit oude auto- en vrachtwagenbanden. Deze stof (carbon) is een veelgebruikte grondstof voor rubber, inkt en verf. Normaal gesproken komt bij het verbrandingsproces van de rubberen banden veel CO2 vrij. Het bedrijf heeft een nieuwe installatie ontwikkeld, die minder vervuilend is.



Voor de bouw van deze nieuwe installatie is een vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Die wordt nauwelijks meer uitgegeven, omdat de beschermde kustnatuur gevoelig is voor stikstof. Alleen als er elders in de haven stikstof wordt vrijgemaakt, is een vergunning nog mogelijk.

Black Bear vreest dat dit een langslepende zaak kan worden, waardoor externe financiers dreigen af te haken. Het bedrijf besloot daarom alsnog voor Limburg te kiezen, aangezien in de aan Chemelot verleende Wnb-vergunning nog wel voldoende stikstofruimte zit.

Buitengewoon spijtig

“Het is buitengewoon spijtig dat juist dit duurzame bedrijf door een gebrek aan stikstofruimte niet naar Rotterdam komt”, aldus Allard Castelein, president-directeur bij Havenbedrijf Rotterdam. “De keuze van Black Bear Carbon geeft aan hoe urgent dit vraagstuk is voor de economie, de werkgelegenheid en de verduurzaming van de haven.”

Bedrijven en organisaties in de Rotterdamse haven wijzen al langer op de negatieve gevolgen van de stikstofproblematiek voor de industrie. Bedrijven kunnen zich niet vestigen, uitbreiden of verduurzamen, omdat er geen stikstofruimte meer is en sommige vergunningen dus niet kunnen worden afgegeven. Investeerders haken af, zolang er geen oplossing in zicht is. De annulering van Black Bear Carbon is daar het bewijs van.In totaal liggen nu een kleine dertig projecten stil of lopen ze vertraging op door de strenge stikstofeisen. Zo liep het milieuproject Porthos vertraging op. Hierbij wordt CO2 van raffinaderijen en chemiefabrieken in de haven afgevangen en opgeslagen in de Noordzee. Ook de bouw van The Blender, een nieuwe fabriek van sapproducent Innocent Drinks in de Europoort, liep vertraging op. Net als een fabriek die van afvalplastic grondstoffen maakt voor de chemische industrie.Alle partijen in de Rotterdamse haven hopen dat een nieuw kabinet voor een oplossing gaat zorgen, omdat de maatregelen de vernieuwing in de haven en de energietransitie in de weg zit.