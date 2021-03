'Meeste bijwerkingen coronavaccins horen erbij'

"We hebben er 39 meldingen ontvangen die passen bij een heftige allergische reactie. Dat is nog altijd weinig", zegt Kant. "Gelukkig zijn al die mensen goed behandeld en hersteld. Bij een vaccinatie kan het dat er een allergische reactie optreedt. Het is wel vrij zeldzaam."

Het hoge aantal komt ook omdat het vaccin onder het vergrootglas ligt, zegt Kant. "Er is meer interesse en alertheid op de bijwerkingen is groot. Mensen weten hoe ze die moeten melden."

'Het hoort erbij'

Waarom er bij het coronavaccin bij meer mensen bijwerkingen optreden, is nog niet bekend. "We zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in het waarom, maar daar moet onderzoek naar gedaan worden. Het is wel zo dat er altijd sprake is van allergie voor een van de stoffen die in het vaccin zit", zegt Kant.

Volgens de directeur van het Instituut Bijwerkingen Lareb zijn de meeste bijwerkingen die gemeld worden, bijwerkingen die je verwacht bij een vaccin. Dan gaat het om je niet lekker voelen, vermoeidheid, rillingen, misselijkheid, koorts. "Het hoort erbij."

Kant 'begrijpt best' dat mensen een beetje angstig zijn voor het vaccin. "Maar het is niet terecht om te denken dat vaccins gevaarlijk zijn. Dit vaccin is nieuw en mensen weten er weinig over. Dat is ook waarom het belangrijk is dat mensen hun zorgen en dus ook de bijwerkingen melden."